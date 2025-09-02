عودة بارزة لاسمين لامعين من السينما الأميركية في مهرجان البندقية السينمائي

بعد سنوات طويلة من الغياب عن الشاشات، يواكب المخرجان غاس فان سانت وكاثرين بيغلو عرض فيلميهما في مهرجان البندقية السينمائي.



وفي التفاصيل، لم تشارك كاثرين بيغلو في أي عمل منذ فيلم "ديترويت" (2017)، الذي تناول أعمال الشغب التي حصلت عام 1967 وكيف تعامل عناصر الشرطة معها.



ومع فيلم "ايه هاوس اوف داينمايت" المُشارك في المسابقة الرسمية، تُقدّم المخرجة فيلما تشويقيا سياسيا تدور أحداثه في البيت الأبيض، ويتمحور حول إطلاق عدو مجهول صاروخا نوويا باتجاه الولايات المتحدة.



وفي تصريح لموقع الموسترا، قالت كاثرين بيغلو إنها أرادت "استكشاف جنون عالم يعيش باستمرار تحت وطأة خطر الفناء، لكنه نادرا ما يتحدث عنه".



ويحضر المخرج غاس فان سانت مهرجان البندقية لمواكبة عرض فيلم تشويقي مستوحى من أحداث حقيقية، بعد سبع سنوات من آخر أفلامه.



وطوال مسيرته الفنية، تنقل المخرج بين السينما المستقلة والأفلام الهوليوودية.



ويتناول فيلم "ديد مانز واير" واقعة تركت أثرا كبيرا في الولايات المتحدة عام 1977، حين قرر توني كيريتسيس الذي كان يرزح تحت وطأة الديون، احتجاز دائنه، وهو مدير شركة للقروض العقارية، كرهينة.



وقال غاس فان سانت: "آمل ألا يثير الفيلم قلقا كبيرا، رغم إدراكي أننا نعيش في مرحلة عصيبة، وربما يكون بعض الانزعاج أمرا لا مفر منه".



وسيُعرض الفيلم لاحقا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، لكن موعد عرضه في الصالات لم يُحدد بعد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

