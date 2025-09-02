الأخبار
عامر زيان يقف "وقفة بطل" (فيديو)

فنّ
2025-09-02 | 15:30
عامر زيان يقف "وقفة بطل" (فيديو)

أصدر الفنان اللبناني عامر زيان أحدث أعماله الفنية  "وقفة بطل" وهي أغنية لبنانية إيقاعية تحمل الطابع الذي اشتهر فيه وأحبه الجمهور من خلاله منذ بداياته الفنية.
 
الأغنية من كلمات عادل رفول الحان وسيم البستاني توزيع وميكس روجيه خوري ماسترينغ طوني حداد. 
 
وصوّر عامر الكليب مع المخرج وليد ناصيف بطريقة مبتكرة لا تشبه أي عمل آخر تجمع الذكاء الاصطناعي والمشاهد الحقيقية بأجواء تحمل الكثير من الحب والفرح والرومنسية تناسباً مع جو الأغنية ومضمونها.
 
ويعود هذا التعاون بين عامر ووليد ناصيف بعد سلسلة من النجاحات السابقة بأعمال عدة مثل "رح غنّي الليلة"  "بلا بلاك" وغيرها. 
 
يمكن للجمهور سماع ومشاهدة هذا العمل على كافة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بعامر زيان وعلى موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية والتلفزيونات اللبنانية والعربية.
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

عامر زيان

أغنية جديدة

مشاهير

فن

لبنان

العالم العربي

وقفة بطل.

