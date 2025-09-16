مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه

أفصح منظمو مهرجان كوتشيلا، الثلاثاء، عن قائمة النجوم الرئيسيين لنسخة هذا العام في كاليفورنيا، حيث ستتصدّر الحفلات نجمة البوب الأميركية سابرينا كاربنتر، إلى جانب عودة المغني الكندي جاستن بيبر بعد توقف جولته عام 2022، والمغنية الكولومبية كارول جي.

ويشمل برنامج المهرجان الذي سيُقام في الفترة من 10 إلى 12 نيسان، ومن 17 إلى 19 نيسان في إنديو بكاليفورنيا، كلا من إيغي بوب وذي ستروكس على صعيد موسيقى الروك، وديسكلوجر ومايجر ليزر على صعيد الموسيقى الإلكترونية.

وستكون نجمة الريغيتون كارول جي أول فنانة من أميركا اللاتينية تتصدر مهرجان كوتشيلا، بعد الفنان البورتوريكي باد باني في العام 2023.

أصدر جاستن بيبر ألبومه السابع المسجل في الاستوديو بعنوان "سواغ" بشكل مفاجئ في تموز، وأُعيد إصدار العمل ضمن ألبوم مزدوج في أيلول.

في أيلول 2022، اضطر إلى إلغاء ما تبقى من جولته العالمية بسبب إصابته بمتلازمة رامزي هانت، وهو اضطراب عصبي أصابه بشلل جزئي في الوجه.

أما سابرينا كاربنتر فتعيش على وقع نجاح ألبوميها الأخيرين "شورت أند سويت" و"مانز بيست فريند" اللذين صدرا في عامي 2024 و2025.

وكالة فرانس برس