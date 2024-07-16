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دراسة: عدد مرات قضاء الحاجة يكشف الكثير عن صحة الفرد

صحة وتغذية
2024-07-16 | 14:30
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دراسة: عدد مرات قضاء الحاجة يكشف الكثير عن صحة الفرد
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دراسة: عدد مرات قضاء الحاجة يكشف الكثير عن صحة الفرد

أظهرت الأبحاث أن عدد مرات التبرز يمكن أن يكشف الكثير عن صحة الفرد، بعدما قام باحثون في ولاية واشنطن الأميركية بدراسة عادات نمط الحياة لأكثر من 1400 شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة، بالإضافة إلى عدد مرات حركة الأمعاء التي يقومون بها أسبوعياً.

ووجدت الدراسة أن العدد "المثالي" لحركات الأمعاء هو مرة أو مرتين يومياً. أما الأشخاص الذين تناولوا وجبات غذائية غنية بالألياف، ومارسوا الرياضة بانتظام، وحافظوا على ترطيب الجسم فكانوا أكثر عرضة للوقوع في هذه المشكلة الصحية.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو الذين يتبرزون أكثر من ثلاث مرات يومياً كانوا أكثر عرضة للإصابة ببكتيريا الأمعاء الضارة، التي ترتبط بتلف الأعضاء ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

وقال الدكتور شون جيبونز، مؤلف الدراسة وأستاذ مشارك في معهد بيولوجيا الأنظمة في سياتل: "بشكل عام، توضح هذه الدراسة كيف يمكن أن يؤثر تكرار حركة الأمعاء على جميع أجهزة الجسم، وكيف يمكن أن يكون تكرار حركة الأمعاء الشاذة عامل خطر مهم في تطور الأمراض المزمنة".

وأشار إلى أن "هذه الأفكار يمكن أن تفيد استراتيجيات إدارة تكرار حركة الأمعاء لتحسين الصحة والعافية".

واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات 1425 شخصًا بالغًا كانوا عملاء لشركة Arivale الناشئة في مجال الصحة والتي لم تعد موجودة الآن.

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