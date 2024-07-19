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هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة

صحة وتغذية
2024-07-19 | 15:15
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هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة
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هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة

قد يكون حمل هاتفك المحمول إلى الحمام أحد أكثر العادات خطورة على صحتك، حيث كشف الدكتور دونالد غرانت عن أربع أنواع من العدوى التي يمكن أن تتعرض لها. ويعتبر الحمام مكانًا يحتوي على عدد كبير من الجراثيم، مما يجعله بيئة خصبة للأمراض.

ووفق موقع "إكسبرس"، يحذر الدكتور غرانت من استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية في الحمام، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلوثها بالجراثيم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي، والتهابات المسالك البولية، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد. نصيحته واضحة: "تجنبوا إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى الحمام واحرصوا على تعقيمها بانتظام".

ويبرز الطبيب أيضًا أهمية إغلاق غطاء المرحاض بعد الانتهاء لتجنب انتشار الجراثيم عبر "عمود المرحاض"، وهو عبارة عن قطرات ملوثة بالبراز والبول يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الحمام. إغلاق الغطاء يقلل من احتمالية الإصابة بالبكتيريا مثل الإشريكية القولونية والنوروفيروس.

كما يقدم الدكتور غرانت نصائح للحفاظ على روتين حمام صحي، منها تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، وتجنب إعادة استخدام المناشف أو مشاركتها، وغسل المناشف بانتظام بعد ثلاثة إلى أربعة استخدامات. وينصح أيضًا بعدم تناول الطعام أو الشرب في الحمام، حيث يمكن أن تحتوي صنابير الحمام على بكتيريا أكثر من صنابير المطبخ، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء.

ختامًا، يؤكد الدكتور غرانت على أهمية تناول الطعام في أماكن مخصصة ونظيفة مثل المطبخ أو غرفة الطعام، وغسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام لمنع انتقال البكتيريا.

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