لعدم تلف الشعر في الصيف... اتبعوا هذه الخطوات المهمة

مع ارتفاع درجات الحرارة، حان الوقت للتأكد من أنكم تعتنون بالشعر بشكل جيد هذا الصيف. يمكن للطقس الدافئ والظروف الرطبة أن تجعل الشعر أكثر عرضة للتلف، لذا من المهم أن تضعوا في الاعتبار العناية بالشعر إلى جانب حماية البشرة من الشمس خلال الأشهر المقبلة.

قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تجعد الشعر وتلفه وتغير لونه. لمنع حدوث أي ضرر دائم هذا الصيف، قام خبراء بإنشاء دليل حول كيفية حماية الشعر خلال الطقس الحار. هذه هي الخطوات التي يجب عليكم اتخاذها للحفاظ على شعر جميل وصحي:

-تجنب غسل الشعر يوميًا: يساعد على الحفاظ على الزيوت الطبيعية في الشعر.

-عدم تخطي بلسم الشعر: البلسم يساعد في ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

-تجربة الأقنعة المرطبة للشعر: يوفر ترطيبًا عميقًا ويعيد الحيوية للشعر.

-استخدام منتجات الحماية من الشمس: تحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

-التخلص من أدوات تصفيف الشعر: الحرارة الزائدة من أدوات التصفيف يمكن أن تسبب تلفًا للشعر.

-حماية الشعر قبل التوجه للسباحة: استخدام قبعة السباحة أو منتجات حماية الشعر المخصصة.