تجنبوا ضبط أكثر من منبه واحد صباحاً... تحذير طبي والأسباب صادمة!

حذرت ممرضة تدعى جوردان بروس من ضبط منبهات عدّة بهدف الاستيقاظ من النوم صباحاً بسبب الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة عن هذا الأمر.وقالت بروس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك إن "الاستيقاظ على منبهات عدة صباحاً يعطل دورة حركة العين السريعة بشكل متكرر، الأمر الذي يسبب خمول النوم، وزيادة النعاس، والتعب، وتقلب المزاج ويرفع مستوى هرمون الكورتيزول".وتابعت بروس: "الاستيقاظ مرات عدّة يرهق الجسم، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم يؤدي إلى زيادة الوزن".ومن جهتها، أكّدت خبيرة النوم أوليفيا أريزولو أن ضبط منبه واحد فقط هو بمثابة استراتيجية سليمة للنوم والصحة.ولفتت أريزولو إلى أن عدم استخدام الهواتف أو وسائل التكنولوجيا المختلفة الأخرى ليلاً يساعد على النوم بشكل أعمق ولفترة أطول.