3 علامات تحذيرية تدّل على الإصابة بسرطان الثدي... ما هي؟

يعتبر سرطان الثدي من بين أنواع السرطان الأكثر شيوعاً بين الناس في جميع أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، قالت الطبيبة العامة سوج من المملكة المتحدة : "تعاني الكثير من النساء من آلام في الثدي ويمكن لأي شخص أن يصاب بهذا المرض الذي تعتمد خطورته إلى حد كبير على حجمه ومدى انتشاره وأعراضه".

وتعاني النساء المصابات بسرطان الثدي من أعراض عديدة أبرزها وجود كتلة أو تورم في الثدي أو الإبط وربما تغير في نسيج الجلد المحيط بالثدي أو حتى الشعور بالألم في هذه المنطقة.

ولفتت سوج إلى أن ألم الثدي لا يدل في الضرورة على الإصابة بسرطان الثدي إلا بحال استمراره لمدة تزيد عن 6 أسابيع.