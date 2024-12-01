في يومه العالمي... إليكم 5 حقائق مثيرة حول فيروس "الإيدز"

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) يظل من أكبر التحديات الصحية العالمية، ومع مرور الوقت، ظهرت حقائق مثيرة حول هذا الفيروس وكيفية تأثيره على الأفراد والمجتمعات. إليكم أبرزها:

1-مصدر الفيروس: الشمبانزي والقردة

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لم يظهر فجأة، بل نشأ عن فيروسات مشابهة موجودة في الشمبانزي وبعض أنواع القردة. يُعتقد أن انتقال الفيروس إلى البشر حدث من خلال التعامل المباشر مع دم هذه الحيوانات المصابة.

2-الإيدز قد يختبئ بلا أعراض لسنوات

من المفاجئ أن عدوى فيروس نقص المناعة البشرية لا تظهر أعراضها دائمًا فور الإصابة. قد يظل الشخص حاملًا للفيروس لعقد كامل دون أن يشعر بأي مرض، ومع ذلك يظل قادرًا على نقل العدوى للآخرين.

3- العديد يجهلون إصابتهم

تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من المصابين لا يعرفون أنهم يحملون الفيروس. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شخص واحد من كل خمسة مصابين في الولايات المتحدة لا يدرك أنه مصاب، مما يزيد من خطر انتقال العدوى دون قصد.

4- المجموعات الأقل حظًا هي الأكثر تأثرًا

المجموعات الأقلية حول العالم تعاني من انتشار أعلى للإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. الفقر، نقص التعليم، والوصمة الاجتماعية هي عوامل رئيسية تجعل هذه المجموعات أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

5-الأطفال ليسوا بمنأى عن الخطر

الإيدز لا يقتصر على البالغين. بحلول نهاية عام 2011، بلغ عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حول العالم حوالي 3.3 مليون طفل، مما يعكس خطورة هذه الجائحة على جميع الفئات العمرية.