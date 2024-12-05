دراسة جديدة: هذا ما يحصل عند اعتماد التدخين التقليدي والسجائر الإلكترونية في آن

دراسة جديدة: هذا ما يحصل عند اعتماد التدخين التقليدي والسجائر الإلكترونية في آن

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية مع مواصلة التدخين التقليدي، يُحتمل إقلاعهم عن التدخين بشكل أقل ممّن يستخدمون نوعا واحدا من السجائر.



ومع الوقت، يميل معظم "مدخني النوعين من السجائر" نحو العودة إلى استخدام السجائر التقليدية، وراجع معدّو الدراسة الأبحاث المُنجزة عن مستخدمي السجائر الإلكترونية والسجائر التقليدية ودمجوا النتائج.



وبعد مرور 4 إلى 8 أشهر، تمكّن 3% فقط من مستهلكي نوعي السجائر الاستغناء عنها، مقابل 8% من مدخني السجائر الإلكترونية فقط و6% من مدخني السجائر التقليدية.



وبعد مرور 8 إلى 16 شهرا، 5% فقط من مستخدمي النوعين أقلعوا عن التدخين، مقابل 7% من مدخني السجائر التقليدية و19% من مستخدمي السجائر الإلكترونية.



وبلغت نسب الإقلاع عن التدخين بعد 16 إلى 24 شهرا، 13% لدى مستخدمي النوعين، و17% لدى مدخني السجائر التقليدية و26% لدى مدخني السجائر الإلكترونية حصرا.



وبحسب الدراسة "عاد معظم مدخني السجائر الإلكترونية والتقليدية معا إلى التدخين التقليدي فقط، مع زيادة متواصلة تتمثل بـ30% بعد 4 إلى 8 أشهر، ثم 47% بعد 8 إلى 16 شهرا و58% بعد 16 إلى 24 شهرا".



وقال المساعد الباحث في المركز الطبي التابع لجامعة غوتنغن في ألمانيا ومعد الدراسة جوزف حمود، "إنّ السجائر الإلكترونية التي يُروَّج لها على نطاق واسع كبدائل صحية للتدخين التقليدي، اكتسبت شعبية لدى الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين لكنّ البعض يستخدمها مع الاستمرار في تدخين السجائر العادية، في حين أنّ عددا من الدراسات توصّلت إلى "نتائج مقلقة" بشأن استخدام النوعين".



وأضاف حمود "لا نزال نجهل الكثير بشأن التأثيرات الطويلة الأمد للسجائر الالكترونية على الصحة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".