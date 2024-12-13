دراسة حديثة تكشف: هكذا تؤثر الأطعمة غير الصحية على عمر الإنسان!

كشف خبير التغذية لويس ألبرتو زامورا مدى تأثير المنتجات غير الصحية على متوسط العمر المتوقع للأشخاص.وأشار زامورا إلى دراسة أجراها علماء في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة، والتي حسبت تأثير هذه المنتجات على طول عمر الأشخاص.ووجدت الدراسة المذكورة أن النقانق والبيتزا والباستا تقصّر من عمر الإنسان، بينما الأطعمة الأخرى مثل السمك والفواكه والخضراوات تساعد الإنسان على العيش لوقت أطول.وقام العلماء في هذه الدراسة بتحليل أطعمة عديدة، من اللحوم المصنعة والحلويات إلى الأطباق الصحية مثل الأسماك والخضراوات.وصنفت الدراسة النقانق من بين أسوأ الأطعمة، تليها اللحوم المعالجة مثل البروسيوتو، وشطائر البيض.وبحسب الدراسة، تبين أن التحول إلى نظام غذائي يعتمد أكثر على النباتات بدلاً من اللحوم الحمراء والمعالجة، يعزز متوسط العمر المتوقع من خلال تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى.