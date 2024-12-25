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للاستمتاع بصحة جيدة هذا الشتاء... إليكم هذه الوجبات اللذيذة

صحة وتغذية
2024-12-25 | 01:00
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للاستمتاع بصحة جيدة هذا الشتاء... إليكم هذه الوجبات اللذيذة
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للاستمتاع بصحة جيدة هذا الشتاء... إليكم هذه الوجبات اللذيذة

للاستمتاع بصحة جيدة هذا الشتاء... إليكم هذه الوجبات اللذيذة

مع اشتداد قساوة البرد خلال فصل الشتاء، يُصاب الأشخاص بالعديد من الأمراض والالتهابات الموسمية، إليكم هذه الوجبات الصحية لتزويدكم بالفيتامينات والألياف هذا الشتاء.
 
شوربة العدس
 
تحتوي هذه الشوربة الشهية على كمية كبيرة من البروتين وتجمع بين العدس، الخضار والتوابل لوجبة مشبعة.

شوربة الطماطم والريحان
 
مزيج صحي ومكوّن من الطماطم والثوم والريحان الطازج.

شوربة الـ"مينسترون"
 
طبق إيطالي كلاسيكي مليء بالخضار، الفاصوليا، المعكرونة ومرق الطماطم الغني بالألياف والمكونات الصحية.

شوربة الدجاج والذرة
 
شوربة الدجاج، الذرة والزنجبيل تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والتوابل الصحية.

شوربة البطاطا والكراث الحارة
 
مزيج البطاطا والكراث والتوابل الدافئة كالبابريكا والكمون مليء بالمكونات الصحية القادرة على تزويد أجسادكم بالطاقة المطلوبة خلال فصل الشتاء.
 

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