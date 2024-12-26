هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟

اقرأ المزيد:ووفقًا لمجموعة من الأبحاث السابقة، أدّى شرب القهوة إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، الجهاز التنفسي والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، السكري، الخرف والاكتئاب الشديد.ويُذكر أن القهوة تحتوي على مستويات عالية بشكل خاص من الكافيين وأحماض الكلوروجينيك التي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 والحالات المرتبطة بالالتهاب.