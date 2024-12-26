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هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟

صحة وتغذية
2024-12-26 | 12:54
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هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟
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هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟

هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟

أظهر تحليل حديث لأكثر من 12 دراسة أن شرب القهوة والشاي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، بما في ذلك سرطان الفم والحلق، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، جمع وقيّم البحث الجديد، الذي أجراه علماء من معهد هانتسمان للسرطان في ولاية يوتا الأميركية، بيانات أكثر من 25 ألف فرد شاركوا في 14 دراسة سابقة، لتحديد ما برز في الأنظمة الغذائية للأفراد الذين يعانون من أورام مختلفة في الرأس والرقبة.

وتضمن التحليل بيانات آلاف المرضى المصابين بسرطان الرأس والرقبة وعشرات الآلاف الذين نجوا من السرطان.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من 4 أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميًا كانوا معرّضين بنسبة أقل للإصابة بسرطان الرأس والرقبة مقارنة بالمرضى الذين لا يشربون القهوة.

كما ثبت أن القهوة التي لا تحتوي على الكافيين لها بعض الفوائد إذ تساهم في تخفيض احتمال الإصابة بسرطان تجويف الفم بنسبة 25%.

كما ثبت أن الشاي يساعد في الوقاية من الأمراض في بعض الحالات حيث ساهم في انخفاض احتمال الإصابة بسرطان البلعوم السفلي بنسبة 29% لدى الأشخاص.

وكانت قد كشفت دراسة حديثة عن الفوائد الصحية للقهوة، حيث يؤدي شربها بانتظام إلى إطالة العمر بما يقرب من عامين.
 
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ووفقًا لمجموعة من الأبحاث السابقة، أدّى شرب القهوة إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، الجهاز التنفسي والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، السكري، الخرف والاكتئاب الشديد.

ويُذكر أن القهوة تحتوي على مستويات عالية بشكل خاص من الكافيين وأحماض الكلوروجينيك التي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 والحالات المرتبطة بالالتهاب.

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