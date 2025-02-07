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تأثير سلبي لدخان الشموع على صحة الدماغ... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2025-02-07 | 09:00
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تأثير سلبي لدخان الشموع على صحة الدماغ... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
أشارت دراسة إلى أن تلوث الهواء الداخلي الناتج عن دخان الشموع، من دون تهوية مناسبة، يمكن أن يؤثر على قدرة الناس على التركيز.
وقام العلماء في هذه الدراسة بوضع المشاركين في غرفة بها شمعة لمدة ساعة، قبل تهوية الغرفة نفسها ووضعهم بداخلها في اليوم التالي لمدة ساعة أيضاً.
وبعد جلوس الأشخاص لمدة 4 ساعات داخل الغرفة وهم يستنشقون دخان الشمعة، لاحظ العلماء وجود تدهور في قدرتهم على التركيز.
وقال الدكتور توماس فاهرتي، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة برمنغهام: "توفر دراستنا أدلة دامغة على أن التعرض لتلوث الهواء حتى على المدى القصير يمكن أن يؤثر سلباً على وظائف الدماغ الضرورية للأنشطة اليومية".
وتابع: "لقد استخدمنا الشموع ببساطة لتمثيل مجموعة من التلوث الداخلي والخارجي الذي يمكن أن يؤثر على الوظيفة الإدراكية لدى الأشخاص".
وعرض العلماء خلال الدراسة صورتين على الأشخاص المشاركين، ولاحظوا أن الأشخاص الذين تعرضوا لدخان الشمعة واجهوا صعوبة في الاستجابة والتركيز عند النظر اليهما خلال الاختبار.
المصدر
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