الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ياسمينة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العلم يكشف: هذه أكثر طرق الموت إيلامًا!

صحة وتغذية
2025-02-18 | 15:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العلم يكشف: هذه أكثر طرق الموت إيلامًا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
العلم يكشف: هذه أكثر طرق الموت إيلامًا!

الموت حتمي، لكن بعض الطرق تكون أكثر إيلامًا من غيرها، وفقًا لما كشفه العلم. في الولايات المتحدة، يفارق نحو 10,000 شخص الحياة يوميًا، معظمهم بسبب أمراض شائعة مثل السرطان وأمراض القلب، لكن بعض الوفيات تحدث بطرق مروعة وغير اعتيادية.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، إليكم الطرق الأكثر إيلاماً وفقاً للعلماء:

- الحرق حتى الموت:

يُعتبر الموت حرقًا من أكثر الطرق إيلامًا، حيث يتسبب اللهب في تمزق الجلد طبقة تلو الأخرى، بدءًا من البشرة وصولًا إلى الأنسجة الدهنية والعضلات. وعند احتراق هذه الطبقات بالكامل، تفقد الأعضاء الداخلية حمايتها، ما يؤدي إلى غليانها أو تحللها. قد يصل الضرر أيضًا إلى العينين، مما يسبب العمى الفوري. ومع ذلك، فإن 80 في المئة من ضحايا الحرائق يموتون بسبب استنشاق الدخان، حيث يؤدي إلى الاختناق والتسمم بغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون.

- التسمم الإشعاعي:

عند التعرض لجرعات هائلة من الإشعاع، يمكن أن يحترق الجسم من الداخل إلى الخارج.  مثال على ذلك هيساشي أوتشي، العامل في مصنع نووي باليابان، الذي تعرض عام 1999 لأكبر جرعة إشعاعية مسجلة. تسبب الإشعاع في تحلل حمضه النووي وانهيار أنسجته بالكامل، مما جعله يعاني لأسابيع قبل وفاته.

- الموت بلدغات الحشرات:

في العصور القديمة، كان يتم تعذيب الضحايا بتركهم فريسة للحشرات.  في بلاد فارس القديمة، استخدمت وسيلة تدعى "سكافيزم"، حيث يتم ربط الشخص داخل جذوع أشجار مجوفة وسكب العسل عليه، ما يجذب الحشرات التي تبدأ في التهام جسده تدريجيًا.  وكان الهدف من هذا الأسلوب إبقاء الضحية على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، لضمان أقصى درجات العذاب.

- متلازمة تخفيف الضغط:

يعاني الغواصون أحيانًا مما يعرف بـ "الانحناءات" عند الصعود بسرعة من أعماق البحر. يحدث هذا عندما لا تتخلص الدماء من النيتروجين المذاب بسبب التغير السريع في الضغط، مما يؤدي إلى تشكّل فقاعات غازية داخل الجسم.  وقد تسبب هذه الفقاعات تشنجات عضلية حادة، تلفًا في الدماغ والحبل الشوكي، وفي بعض الحالات النادرة، قد تندفع الأعضاء الداخلية خارج الجسم بسبب الضغط المفاجئ.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الموت

العلم

الطرق

ألم

جسد

الحرق

التسمم الإشعاعي

لدغات الحشرات

تخفيف الضغط.

دراسة: هل يؤدي تناول الباراسيتامول خلال الحمل لإصابة الأطفال باضطراب فرط الحركة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-10

وسائل إعلام فرنسية تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي للصحافيين

LBCI
فنّ
2025-02-04

ابنة ميريل ستريب تكشف عن هويتها الجنسية لأول مرة: "مباركة دخولي هذه المرحلة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-11

ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي وستنتهي قريبًا فقد حدث الكثير من الموت والدمار

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-30

التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على التقاطعات من ميرنا الشالوحي باتجاه نهر الموت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-02-13

دراسة: هل يؤدي تناول الباراسيتامول خلال الحمل لإصابة الأطفال باضطراب فرط الحركة؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-12

لتجنّب الصداع والغثيان... هذا ما يجب تناوله قبل شرب الكحول

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-11

الصيام المتقطع قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-10

طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-11

علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
10:56

الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط الأسد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب

LBCI
آخر الأخبار
13:25

الجيش: توقيف مواطن عند حاجز المدفون – البترون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تفقّد الممتلكات وبحثٌ عن شهداء… مشهد بليدا وميس الجبل ومحيبيب وحولا المحررة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:50

العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
08:00

العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
01:56

تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة

LBCI
خبر عاجل
09:49

وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار

LBCI
خبر عاجل
04:20

رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس النواب والحكومة أكدوا وجوب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وجهوزية الجيش اللبناني على القيام بكل مهامه

LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More