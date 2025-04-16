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منها التعب المستمر... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان
صحة وتغذية
2025-04-16 | 04:40
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منها التعب المستمر... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان
تحدث العلماء عن أعراض سرطان البنكرياس، حيث قدّموا في حديث لموقع "
ميرور
" البريطاني، قائمة بسبع علامات تحذيرية له، إليكم اللائحة.
الشعور بالشبع
قد يكون الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام مؤشرًا على الإصابة بسرطان البنكرياس.
آلام في البطن
عادةً ما يكون الانزعاج عبارة عن ألم خفيف مستمر قد يصل إلى لوح الكتف الأيسر، ويزداد سوءًا بعد تناول الطعام.
اليرقان
يتميز باصفرار العينين ولون البول الداكن، ويمكن أن يحدث عندما تتراكم العصارة الصفراوية في الدم.
الإسهال المزمن
غالبًا ما يؤثر السرطان على جزء البنكرياس المسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهضمية.
داء السكري
قد ينشأ داء السكري بسبب ورم في البنكرياس يعيق الخلايا المنتجة للأنسولين.
فقدان الوزن غير المقصود
البنكرياس عضو أساسي في عملية الهضم وتنظيم سكر الدم، وبحال إصابته بورم فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر.
التعب المستمر
يُعتبر التعب المستمر من الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وبحال تم تشخيص الإصابة بسرطان البنكرياس فيُنصح بتجنب تناول السكر.
وحذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية قائلةً: "هذه الأعراض شائعة جدًا وقد تكون ناجمة عن حالات أخرى. وجود هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان البنكرياس، ولكن من المهم مراجعة طبيب عام".
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