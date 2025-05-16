"في أقل من دقيقة"... تمرين يساهم في التخلص من القلق

كشفت اختصاصية نفسية عن تمرين للسيطرة على نوبات القلق في أقل من دقيقة، كما أنه لا يتطلب سوى قلم وورقة.



وفي التفاصيل، شاركت الدكتورة كيرين شنا طريقة مبتكرة شرحت فيها عن "كيفية السيطرة على القلق في أقل من دقيقة" قائلة: "القلق يدفع عقلك إلى التفكير في أسوأ الاحتمالات، والتعلق به غالبًا يُبقي قلقك مستمرًا. لذلك عندما يحدث ذلك، إليك ما يُمكنك فعله: اكتب أسوأ سيناريو فكرتَ به".



وأكملت كيرين شنا حديثها قائلة: "اكتب السيناريو الأفضل بالنسبة لك، أي النتيجة الأكثر إيجابية، حتى لو بدت غير واقعية. وفي المرحلة الأخيرة، اكتب سيناريو تجده واقعيًا".



وأوضحت كيرين شنا أن هذا التمرين يساعد الشخص على التركيز والتخلي عن الخوف، قائلة: "حتى لو لم تكن تؤمن تمامًا بالسيناريو الأفضل أو الواقعي في البداية، فإن التفكير بهما يجعلك على يقين أن هناك طرقًا أخرى للتفكير".