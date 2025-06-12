"البيض المسلوق مفيد أم مضر للصحة"... الخبراء يحسمون الجدل!

يُعد البيض المسلوق خيارًا ممتازًا وغنيًا بالعناصر الغذائية لوجبة الفطور لأنه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالبروتين والفيتامينات.وبحسب الخبراء، لم تتمكن الدراسات الحديثة من الربط بشكل قاطع بين البيض المسلوق الذي يحتوي على الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.وتحتوي بيضة مسلوقة كبيرة واحدة على حوالي 72 سعرة حرارية، و6 غرامات من البروتين، و5 غرامات من الدهون، منها 1.5 غرام فقط من الدهون المشبعة.كما يحتوي البيض المسلوق على فيتامين A، وفيتامين B، والحديد، والزنك وتكمن أهميته الحقيقية في الكولين، وهو عنصر غذائي موجود في صفار البيض ويعزز صحة الدماغ ووظائف العضلات.وأكد الخبراء أن إضافة بيضتين أو ثلاث بيضات مسلوقة إلى النظام الغذائي اليومي يُعدّ أمرًا مناسبًا لمعظم الأشخاص، شريطة اتباع نظام غذائي متوازن.ونصح الخبراء بمزج البيض المسلوق مع البروتينات الخالية من الدهون كالدجاج والسمك والبقوليات والتوفو لتحقيق الأهداف الصحية المرجوة من دون الاعتماد المفرط على البيض وحده.