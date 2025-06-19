دراسة: الغطس في الماء البارد يزيد الشهية والوزن

أشارت دراسة جديدة إلى أن الغطس في الماء البارد قد يزيد الشهية والوزن.وفي الدراسة، غطس متطوعون لمدة 30 دقيقة في أحواض مياه بدرجة حرارة 95 درجة فهرنهايت، و79 درجة فهرنهايت، و61 درجة فهرنهايت باردة جدًا قبل تجربة تناول المعكرونة.وأظهرت النتائج أن مستويات الجوع ارتفعت مع ارتفاع درجة برودة المياه، حيث تناول الأشخاص في أكثر أحواض المياه برودة أكثر من 200 سعرة حرارية إضافية.وصرحت ماري غريغ، الباحثة الحاصلة على درجة الدكتوراه في جامعة كوفنتري، لصحيفة ديلي ميل، بأنه لا يزال من غير الواضح سبب زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الغطس في الماء البارد.وأشارت إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الانخفاض اللاحق في درجة حرارة الجسم الأساسية آلية محتملة مسؤولة عن تناول الطعام التعويضي بعد الغطس في الماء البارد".ومن جهتها، قالت مدربة الغطس ناتاليا أليكسيينكو: "أثناء الغطس في الماء البارد، يدخل الجسم في وضع تنظيم درجة الحرارة وتنقبض الأوعية الدموية، ويرتفع معدل ضربات القلب، ويزداد معدل الأيض للحفاظ على دفء الجسم".وأضافت: "ولكن بمجرد الخروج، يستمر الجسم في التبريد وهو ما يُسمى انخفاضًا تاليًا ويرسل إشارة قوية أنه بحاجة إلى الطاقة".