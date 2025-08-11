"تناول الفول السوداني يومياً يبطئ الشيخوخة"... إليكم هذه الدراسة!

اكتشف العلماء أن تناول الفول السوداني يُبطئ الشيخوخة الخلوية السريعة، وهو المعدل الذي تشيخ به جميع خلايا جسم الإنسان.

وترتبط الشيخوخة الخلوية السريعة بأمراض القلب والسرطان وداء السكري من النوع الثاني.

وقرر فريق من الخبراء من جامعة برشلونة إجراء تحقيق بعد أن وجدت دراسات أخرى أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد يُقلل من معدل شيخوخة الخلايا.

وطلب العلماء من 58 متطوعًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة تناول 25 غرامًا من الفول السوداني يوميًا لمدة ستة أشهر، أو تناول حصة يومية من زبدة الفول السوداني.

وقدم المشاركون عينات لعاب بانتظام للعلماء لفحص حمضهم النووي للتحقق من طول التيلومير، وهي أغطية واقية في نهايات الكروموسومات تقصر تدريجيًا مع تقدم الجسم في السن.

ووجد العلماء أن معدل تقصير طول التيلومير لدى المجموعة التي تناولت الفول السوداني بلغ نصف المعدل المسجل لدى المجموعة التي تناولت زبدة الفول السوداني.

