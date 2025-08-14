صلة بين السجائر الإلكترونية والإصابة بالفطريات... دراسة جديدة ومعلومات صادمة!

كشفت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية تحتوي على كميات كبيرة من الفطريات الضارة.

وتعتبر السجائر الإلكترونية بيئة مثالية لنمو الفطريات بفضل تصميمها البلاستيكي المُغلق وارتفاع درجة حرارتها المُتكرر نتيجة الاستخدام المُنتظم بالإضافة إلى سوء تنظيفها من قبل المستخدمين.

وكشف الباحثون أن أكثر من 80 في المئة من السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة كانت مليئة بالفطريات.

وعثر الباحثون على فطر Cystobasidium minutum الذي يمكن أن يسبب عدوى الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويستخدمون هذا النوع من السجائر.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بورنا مهراد: "وجدنا أن الفطريات الأكثر انتشارًا في عينات السجائر الإلكترونية تسبب أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن".

وصرّح الدكتور جيسون سميث، المؤلف المشارك في الدراسة من معهد مسببات الأمراض الناشئة، لمجلة نيو ساينتست: "قد توفر البقايا المتخلفة داخل جهاز التبخير مصدرًا غذائيًا لنمو العفن".

وعلى الرغم من أن التدخين الإلكتروني يُعتبر عمومًا أكثر أمانًا من تدخين التبغ، إلا أن الأبحاث المتعلقة بآثاره الصحية طويلة المدى لا تزال في مراحلها الأولى.

المصدر