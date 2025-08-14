أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صلة بين السجائر الإلكترونية والإصابة بالفطريات... دراسة جديدة ومعلومات صادمة!

صحة وتغذية
2025-08-14 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صلة بين السجائر الإلكترونية والإصابة بالفطريات... دراسة جديدة ومعلومات صادمة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
صلة بين السجائر الإلكترونية والإصابة بالفطريات... دراسة جديدة ومعلومات صادمة!

كشفت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية تحتوي على كميات كبيرة من الفطريات الضارة.

وتعتبر السجائر الإلكترونية بيئة مثالية لنمو الفطريات بفضل تصميمها البلاستيكي المُغلق وارتفاع درجة حرارتها المُتكرر نتيجة الاستخدام المُنتظم بالإضافة إلى سوء تنظيفها من قبل المستخدمين.

وكشف الباحثون أن أكثر من 80 في المئة من السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة  كانت مليئة بالفطريات.

وعثر الباحثون على فطر Cystobasidium minutum الذي يمكن أن يسبب عدوى الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويستخدمون هذا النوع من السجائر.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بورنا مهراد: "وجدنا أن الفطريات الأكثر انتشارًا في عينات السجائر الإلكترونية تسبب أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن".

وصرّح الدكتور جيسون سميث، المؤلف المشارك في الدراسة من معهد مسببات الأمراض الناشئة، لمجلة نيو ساينتست: "قد توفر البقايا المتخلفة داخل جهاز التبخير مصدرًا غذائيًا لنمو العفن".

وعلى الرغم من أن التدخين الإلكتروني يُعتبر عمومًا أكثر أمانًا من تدخين التبغ، إلا أن الأبحاث المتعلقة بآثاره الصحية طويلة المدى لا تزال في مراحلها الأولى.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

السجائر

الإلكترونية

والإصابة

بالفطريات...

دراسة

جديدة

ومعلومات

صادمة!

للحفاظ على صحتكم وتحسين جودة النوم... تجنبوا تناول الطعام بعد هذا الوقت!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-02

دراسة تكشف معلومات صادمة: "الصيف هو موسم الطلاق"

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

"الريجي": ضبط سجائر إلكترونية مهربة في الأوزاعي ومار الياس والنويري

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-22

"نسخ ولصق"... دراسة جديدة تكشف وقائع صادمة: هل يجعلنا ChatGPT أقل ذكاءً؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-16

صلة بين تناول الأدوية المحسّنة للمزاج ومكافحة السرطان... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-08-12

للحفاظ على صحتكم وتحسين جودة النوم... تجنبوا تناول الطعام بعد هذا الوقت!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-11

سرّ المعمّرين... كيف يتجنّب من يبلغون المئة أخطر الأمراض لسنوات طويلة؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-11

عادة يومية سيئة تضر بصحة العين... احذروا منها!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-11

"تناول الفول السوداني يومياً يبطئ الشيخوخة"... إليكم هذه الدراسة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-06-27

في سماء الفلبين... سحابة تثير دهشة الحشود خارج الكنيسة: "تشبه يسوع المسيح" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:28

اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة

LBCI
أخبار دولية
08:57

بوتين: الإدارة الأميركية تبذل "جهودًا صادقة" لحل النزاع في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

عراقجي: خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:00

اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...

LBCI
أخبار لبنان
07:53

بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما

LBCI
أخبار لبنان
06:29

معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة

LBCI
أخبار لبنان
06:28

اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة

LBCI
أخبار لبنان
04:47

السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
13:08

وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
أخبار لبنان
12:27

سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى

LBCI
حال الطقس
03:49

الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:18

شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

LBCI
أخبار لبنان
11:32

مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
13:34

العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More