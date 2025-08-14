أخبار
دراسة جديدة تكشف: القطط قد تساعد في تطوير علاج الزهايمر

2025-08-14 | 11:50
دراسة جديدة تكشف: القطط قد تساعد في تطوير علاج الزهايمر

كشفت الأبحاث أن القطط المصابة بالخرف تخضع لتغيرات دماغية مماثلة لتلك التي يتعرض لها مرضى الزهايمر، الأمر الذي قد يمهد الطريق لدراسة هذه الحالة وإيجاد علاج لها، وفقًا لخبراء جامعة إدنبرة.

وفي التفاصيل، لا يُقدم هذا الاكتشاف أملًا جديدًا في علاج مرض الزهايمر لدى البشر فحسب، بل يُتيح أيضًا إمكانية أن تُساعد العلاجات المتطورة القطط المسنة أيضًا. 

ولطالما اعتمد الباحثون تقليديًا على القوارض المُعدلة وراثيًا في الدراسات حول الزهايمر.

ومع ذلك، لا تُصاب القوارض بالخرف بشكل طبيعي كما يُصاب به البشر والقطط.
  
وقال الدكتور روبرت ماكغيتشان: " تُبرز نتائجنا أوجه التشابه اللافتة بين خرف القطط ومرض الزهايمر لدى البشر، ما يفتح الباب أمام اكتشاف ما إذا كانت العلاجات الجديدة الواعدة لمرض الزهايمر لدى البشر قادرة أيضًا على مساعدة الحيوانات الأليفة المُسنة". 

وتُصاب القطط بهذه التغيرات الدماغية بشكل طبيعي، ما يقدم نموذجًا أكثر دقة للمرض من حيوانات المختبر التقليدية.

وفحصت الدراسة أدمغة 25 قطة متوفية من مختلف الأعمار حيث وجد الخبراء أن لديها تراكما لأميلويد بيتا في نقاط الاشتباك العصبي لديها، ما يُحاكي التراكم المُلاحظ لدى البشر المصابين بمرض الزهايمر.

وقد تُلقي النتائج الضوء على الآليات الكامنة خلف هذا التراكم ودوره في التدهور المعرفي واختلال وظائف الدماغ، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

