للحفاظ على نضارة الوجه والبشرة... هذا ما عليكم القيام به!

تحدث الدكتور سوراب سيثي عن فوائد التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين.



وفي التفاصيل، شرح سيثي أن التوقف عن تناول السكر يقلّل الانتفاخ أو احتباس السوائل حول العينين ويساهم في خفض دهون البطن مع بدء انخفاض دهون الكبد.



وأوضح سيثي أن التوقف عن تناول السكر يُمكن أن يُعيد ميكروبيوم الأمعاء الصحي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.



وبحال المعاناة من حب الشباب أو البقع الحمراء، فمن المفترض أن تتحسن البشرة وتبدو أكثر صفاءً بعد التوقف عن تناول السكر.