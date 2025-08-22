تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

أشارت دراسة جديدة إلى أن 3 أنواع من التمارين الرياضية قد تكون أكثر فعالية لمعالجة الأرق مقارنة بالعلاج النفسي وغيره من العلاجات.



وفي التفاصيل، حلل باحثون في الصين 22 دراسة تناولت أكثر من 12 علاجًا للأرق، بما في ذلك التمارين الهوائية، تمارين القوة، الوخز بالإبر والعلاج الطبيعي.



ووجد الفريق أن الأشخاص الذين مارسوا اليوغا بانتظام ناموا ما يقرب من ساعتين إضافيتين كل ليلة.



كما خفّض المشي والركض من شدة الأرق، بينما أضاف التاي تشي ساعة إضافية من النوم وجعل المشاركين ينامون أبكر بنحو 30 دقيقة مما كانوا عليه قبل العلاج.



وأشار الباحثون إلى أن اليوغا والمشي والتاي تشي تُعزز التحكم في التنفس وتُقلل من آثار هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يُخفف القلق ويُعزز الشعور بالهدوء.



ولم يُحدد الباحثون عدد مرات مُمارسة المشاركين لهذه الأنشطة أو مقدار النشاط الذي يجب أن يمارسه الأشخاص الذين يُعانون من الأرق.