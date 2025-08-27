ابتكار علمي بإمكانه تطوير علاجات جديدة... هذا ما قام به الخبراء!

قام العلماء بهندسة سلالة من البكتيريا بشفرات جينية فريدة من نوعها، ما يُمثل تقدمًا رائدًا في علم الأحياء التركيبي.



وفي التفاصيل، ابتكر العلماء نسخة مُصنّعة مخبريًا من بكتيريا الإشريكية القولونية، "Syn57"، التي تُسبب عادةً التهابات في الأمعاء والمسالك البولية وأجزاء أخرى من الجسم.



وعلى عكس الكائنات الحية المعروفة، والتي تعتمد على 64 كودونًا، أو تسلسلات الحمض النووي المكونة من ثلاثة أحرف والتي تُرشد الخلايا إلى كيفية بناء البروتينات، يستخدم Syn57 57 كودونًا فقط.



وعادةً ما تحتوي الكائنات الحية على بعض التعليمات المكررة، لكن Syn57 يزيل الإضافات مع الحفاظ على أدائها المثالي.



وهذه الكودونات المُحررة تفتح الباب أمام إمكانيات جديدة تمامًا، ما يسمح للعلماء بإنشاء بروتينات ومركبات لم تُنتجها الطبيعة من قبل.



وتقاوم الشيفرة الجينية Syn57 الفيروسات، التي تعتمد على لغة الحمض النووي التقليدية للسيطرة على الخلايا.



ويمكن أن يُمهد هذا الاكتشاف الطريق أيضًا لتطوير أدوية جديدة ومواد متطورة وأشكال حياة اصطناعية تتجاوز الطبيعة.