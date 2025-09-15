الأخبار
العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2025-09-15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!
كشف الخبراء أن اللون الأزرق للقزحية التي تحيط ببؤبؤ العين، ينتج عن تشتت الضوء.
وهذه الظاهرة، المعروفة باسم تأثير تيندال، تنعكس على الطريقة التي تبدو بها السماء والبحر أزرقين، لكنهما في الواقع صافيين.
وأوضحت الدكتورة دافينيا بيفر، من جامعة بوند في أستراليا، أن مادة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة والشعر، هي المسؤولة عن ذلك.
ومن ناحية أخرى، تُعدّ العيون الخضراء نادرةً لأنها ناتجة عن خللٍ وراثي يُخفّض مستويات الميلانين ولكن ليس بنفس مستوى انخفاضها في العيون الزرقاء.
وتعتبر العيون العسلية أكثر تعقيدًا، إذ يُشكّل التوزيع غير المتساوي للميلانين في القزحية "فسيفساء" من الألوان القابلة للتغيير تبعًا للضوء.
