فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine أنّ فحص التصوير الطبقي المحوري (CT Scan) للبطن يمكن أن يعرّض الجسم لمستوى إشعاعي يعادل نحو 90 صورة أشعة للصدر، ما يسلّط الضوء على المخاطر الصحية المحتملة لهذا النوع من الفحوصات التي يُعتقد بأنها آمنة.
وبدأت القصة مع امرأة خضعت لفحص سكانر قبل ثماني سنوات، بعد معاناتها من فقدان وزن سريع، وتعرّق ليلي حاد، وضبابية ذهنية، وإرهاق عام. ورغم أن فحوص الدم لم تُظهر خللًا، أحالها الطبيب إلى فحص سكانر للبطن والحوض. ما لم تكن تعرفه آنذاك هو أن جسمها تلقى 9.1 ميلليزيفرت من الإشعاع خلال ثوانٍ معدودة — وهي كمية تُعادل السفر جواً عبر الأطلسي أكثر من 100 مرة أو 450 صورة أشعة للصدر.
وتقدّر الدراسة الحديثة أن نحو 93 مليون فحص CT تم إجراؤها في الولايات المتحدة عام 2023 فقط، قد تؤدي إلى أكثر من 100,000 حالة سرطان محتملة — أي أن واحدة من كل 20 إصابة بالسرطان قد تكون مرتبطة بفحوصات الأشعة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأوضحت السيدة أن "رغم أن الفحص ساعدني طبيًا، إلا أنني لم أكن أعلم حجم الإشعاع الذي تعرّض له جسدي. وما زالت تلك الحقيقة تلاحقني حتى اليوم".
ويستخدم فحص الـCT الإشعاع المؤين، الذي يمكن أن يتسبب بكسر الحمض النووي داخل الخلايا، ويخلق جزيئات حرة ضارة قد تساهم في نشوء السرطان مع الوقت. ولأن الفحص يركّز الأشعة على منطقة معيّنة من الجسم، فإن الأعضاء الحساسة قد تتعرض للإشعاع أكثر من مرة في الجلسة الواحدة، إضافة إلى الجرعات التراكمية الناتجة عن الفحوص المتكررة.
ويبحث علماء من هارفارد وناسا في كيفية ترميم الضرر "الخفي" الذي تُسببه هذه الأشعة على مستوى الجينات. الدكتور ديفيد سينكلير، أستاذ علم الوراثة في جامعة هارفارد، قال إن الإشعاع قد يُحدث كسورًا صغيرة في الحمض النووي تخلّ بتنظيم الجينات، وتسرّع الشيخوخة، وترفع خطر الإصابة بالسرطان.
وأضاف: "لم أخضع لفحص سكانر في حياتي، ولن أفعل إلا إذا كان الأمر ضروريًا جدًا".
وحذر الخبراء من أن العمر يلعب دورًا مهمًا، فالأجسام الأصغر سنًا قد تكون أكثر عرضة لتراكم الأضرار على مدى السنوات.
وفي ظل هذه التحذيرات، يدعو الأطباء إلى الحذر وعدم الإفراط في إجراء فحوص CT إلا عند الضرورة القصوى، مع ضرورة توعية المرضى بكمية الإشعاع التي قد يتعرضون لها.
