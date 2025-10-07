تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!

كشف الخبراء أن تناول عصير الفاكهة يومياً مع وجبة الفطور وبشكل متكرر يؤثر بشكل سلبي على الصحة.

وقال خبير التغذية روب هوبسون: "يوفّر عصير الفاكهة عناصر غذائية مثل فيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك، بالإضافة إلى مركبات نباتية مثل الفلافونويد".

وأضاف: "يُزيل العصير الألياف التي تُعطي الفاكهة الكاملة شعورًا بالشبع، ويُبطئ امتصاص السكر. ومن دونه، يُصبح الفركتوز الطبيعي سكرًا حرًا، مما يرفع نسبة السكر في الدم والطاقة".

وأكد هوبسون أن المشكلة ليست في العصير نفسه بل في كميته وتكراره، لافتاً إلى أن تناوله مع الطعام يُساعد على تخفيف ارتفاع السكر في الدم وتعزيز امتصاص الحديد من الحبوب أو الشوفان.

ونصح هوبسون بتناول أنواع محددة من العصائر الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والتي تساعد على تحسين صحة الجسم مثل عصير الرمان، وعصير البرتقال، وعصير البوملي، بالإضافة إلى عصير التفاح والتوت البري والأناناس.

