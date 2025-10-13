الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!

صحة وتغذية
2025-10-13 | 09:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!

كشفت دراسة جديدة عن تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء.

ووفقًا للباحثين، فإن قضاء ساعة واحدة فقط أسبوعيًا مع كلب يُبطئ مؤشرًا رئيسيًا لشيخوخة الخلايا يُعرف باسم "طول التيلومير".

وبالنسبة للنساء، قد تُمثل الكلاب علاجًا اقتصاديًا وفعالًا للمساعدة في تقليل العبء البدني للتوتر وتحسين صحة الخلايا.

واستعان الباحثون بـ 28 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 32 و72 عامًا لإجراء الدراسة، وجميعهنّ من المحاربات القدامى المصابات باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وهو اضطراب القلق الناتج عن أحداث مُرهِقة أو مُخيفة أو مُزعجة.

ووُزِّعت النساء عشوائيًا على مجموعتين، شاركت كل منهما في جلسات أسبوعية لمدة ساعة واحدة لمدة ثمانية أسابيع.

وفي المجموعة الأولى، تطوَّعت النساء لتدريب كلاب الخدمة لزميلاتهنّ المحاربات القدامى المحتاجات، بينما في مجموعة "المقارنة" الثانية، اكتفت النساء بمشاهدة مقاطع فيديو لتدريب الكلاب.

ووُضِعت أجهزة مراقبة قابلة للارتداء على المشاركات لقياس المؤشرات البيولوجية للتوتر، بما في ذلك تقلب معدل ضربات القلب (المدة الزمنية بين ضربات القلب)، بينما حُدِّد طول التيلومير، وهو مؤشر على شيخوخة الخلايا، من خلال عينات اللعاب.

ووفقًا للنتائج، زاد طول التيلومير في مجموعة تدريب كلاب الخدمة، مما يشير إلى تباطؤ الشيخوخة البيولوجية.

وتعتقد الدكتورة شيريل كراوس-باريلو، مؤلفة الدراسة والأستاذة المساعدة في التمريض بجامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)، أن للحيوانات آثارًا "بيولوجية نفسية اجتماعية" إيجابية على النساء.

وقالت: "يمكن للأساليب غير التقليدية، مثل التواصل مع الحيوانات، أن تُقدّم دعمًا هادفًا"، مضيفةً: "توفر هذه العلاقات الأمان والاستقرار العاطفي، وهو أمر بالغ الأهمية للنساء".

المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

استثنائي

للكلاب

مكافحة

الشيخوخة

النساء...

إليكم

الدراسة!

LBCI التالي
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
منها البروكلي والفاصولياء... إليكم 5 أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على حماية صحة العظام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:54

عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-15

علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-08

النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
حال الطقس
2025-10-09

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:54

عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-11

منها البروكلي والفاصولياء... إليكم 5 أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على حماية صحة العظام

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-11

تؤثر على جميع جوانب الحياة... تغيرات متوقعة تواجهها النساء بعد تشخيص إصابتهنّ بسرطان الثدي!

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-10

هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:08

ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة مصر حول غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-11

وزير الطاقة يزور شركة كهرباء زحلة: تجربة زحلة تشكّل نموذجاً يحتذى به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09

تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة

LBCI
منوعات
08:48

"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...

LBCI
أخبار دولية
13:20

دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
أمن وقضاء
08:34

الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More