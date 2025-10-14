الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-14 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن ما يقرب من نصف البالغين يعانون من الحموضة أو عسر الهضم أكثر من مرة شهريًا. وترجع هذه الأعراض في كثير من الأحيان إلى ارتجاع الحمض المعدي نحو المريء، والذي قد يتحول إلى حالة مزمنة تُعرف باسم "مرض الارتجاع المعدي المريئي" نتيجة ضعف عضلات الفاصل بين المعدة والمريء، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ورغم شيوع الأدوية المعروفة بمثبطات مضخة البروتون (PPIs) مثل "أوميبرازول" و"لانسوبرازول"، والتي يصفها الأطباء لتخفيف الأعراض، إلا أن الاعتماد طويل الأمد عليها ليس مستحبًا، خصوصًا مع صعوبة التوقف عنها بعد فترة بسبب عودة الأعراض.
وأشارت الصيدلانية وخبيرة التغذية البريطانية "ديبورا غرايسون"، التي تمتلك خبرة تفوق 30 عامًا، إلى أن مفتاح الهضم الصحي يبدأ قبل دخول أول لقمة إلى الفم.
وشرحت غرايسون أن الجهاز الهضمي يعتمد على "الجهاز العصبي الباراسمبثاوي" المسؤول عن حالة "الراحة والهضم". لكن التوتر المزمن يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي (حالة الهروب أو المواجهة)، مما يبطئ عملية الهضم.
ولهذا، توصي غرايسون بروتين بسيط من 15 دقيقة فقط قبل الأكل:
تهيئة العقل: فكر في وجبتك، رائحتها، طعمها، وما تمثله لك. هذا يحفز الدماغ لإطلاق اللعاب والأنزيمات والعصارة المعدية الضرورية للهضم.
تهيئة المكان: اجلس إلى طاولة، أغلق الهاتف، ابتعد عن الشاشات. المكان الهادئ يدعم "وضع الهضم" في الجسم.
تمارين التنفس: جرّب تنفس الأنف بالتناوب لمدة 5 دقائق لتهدئة الجهاز العصبي. ويمكن تقليل المدة لدقيقتين عند ضيق الوقت.
مضغ الطعام جيدًا: خذ وقتك أثناء الأكل، وامضغ كل لقمة حتى تصبح لينة. تجنّب التهام الطعام على عجل.
وبحسب غرايسون، بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تُفاقم الارتجاع المعدي، منها: القهوة، الكحول، الشوكولا، النعناع، الطماطم، الحمضيات، الأطعمة الدهنية أو الحارة والوجبات الضخمة.
أما المشروبات العشبية، فبعضها يساعد على الهضم مثل شاي البابونج، شاي الأرضي شوكي، أو الشمر. كما أن "جذور المارشميلو" و"الزلق البنفسجي" قد تساعد على تهدئة بطانة الجهاز الهضمي (يُفضّل تناولها بعد ساعة من أي دواء).
وختمت غرايسون قائلة: "الهضم السليم ليس فقط ما تأكله، بل كيف تأكله. والقليل من الاهتمام والتركيز قبل الوجبة يمكن أن يُحدث ثورة في صحة جهازك الهضمي".
صحة وتغذية
دقيقة
الطعام
معاناة
الحموضة
المزمنة...
إليكم
التفاصيل
التالي
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
صحة وتغذية
08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
0
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
2025-09-17
مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند
أخبار دولية
2025-09-17
مقتل 15 وفقد العديد في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شمال الهند
0
موضة وجمال
2025-09-19
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
2025-09-19
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
صحة وتغذية
08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
0
صحة وتغذية
07:00
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
صحة وتغذية
07:00
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
0
صحة وتغذية
2025-10-13
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-10-13
تأثير استثنائي للكلاب على مكافحة الشيخوخة لدى النساء... إليكم هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:48
البابا لاون الرابع عشر ثمّن موقف شيخ العقل
أخبار لبنان
11:48
البابا لاون الرابع عشر ثمّن موقف شيخ العقل
0
أخبار دولية
2025-10-05
قيادي بارز في حماس: الحركة حريصة على التوصل لاتفاق وبدء التبادل "فورا"
أخبار دولية
2025-10-05
قيادي بارز في حماس: الحركة حريصة على التوصل لاتفاق وبدء التبادل "فورا"
0
فنّ
09:50
كاتي بيري تتلقى عرض زواج على المسرح خلال حفلها... وما علاقة جاستن ترودو برفضها للعرض (فيديو)
فنّ
09:50
كاتي بيري تتلقى عرض زواج على المسرح خلال حفلها... وما علاقة جاستن ترودو برفضها للعرض (فيديو)
0
حال الطقس
2025-10-13
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
حال الطقس
2025-10-13
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
0
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
0
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
0
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
0
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
0
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
2
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
3
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
4
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
6
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
7
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More