روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل

صحة وتغذية
2025-10-14 | 09:28
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن ما يقرب من نصف البالغين يعانون من الحموضة أو عسر الهضم أكثر من مرة شهريًا. وترجع هذه الأعراض في كثير من الأحيان إلى ارتجاع الحمض المعدي نحو المريء، والذي قد يتحول إلى حالة مزمنة تُعرف باسم "مرض الارتجاع المعدي المريئي" نتيجة ضعف عضلات الفاصل بين المعدة والمريء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ورغم شيوع الأدوية المعروفة بمثبطات مضخة البروتون (PPIs) مثل "أوميبرازول" و"لانسوبرازول"، والتي يصفها الأطباء لتخفيف الأعراض، إلا أن الاعتماد طويل الأمد عليها ليس مستحبًا، خصوصًا مع صعوبة التوقف عنها بعد فترة بسبب عودة الأعراض.

وأشارت الصيدلانية وخبيرة التغذية البريطانية "ديبورا غرايسون"، التي تمتلك خبرة تفوق 30 عامًا، إلى أن مفتاح الهضم الصحي يبدأ قبل دخول أول لقمة إلى الفم.

وشرحت غرايسون أن الجهاز الهضمي يعتمد على "الجهاز العصبي الباراسمبثاوي" المسؤول عن حالة "الراحة والهضم". لكن التوتر المزمن يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي (حالة الهروب أو المواجهة)، مما يبطئ عملية الهضم.

ولهذا، توصي غرايسون بروتين بسيط من 15 دقيقة فقط قبل الأكل:

تهيئة العقل: فكر في وجبتك، رائحتها، طعمها، وما تمثله لك. هذا يحفز الدماغ لإطلاق اللعاب والأنزيمات والعصارة المعدية الضرورية للهضم.

تهيئة المكان: اجلس إلى طاولة، أغلق الهاتف، ابتعد عن الشاشات. المكان الهادئ يدعم "وضع الهضم" في الجسم.

تمارين التنفس: جرّب تنفس الأنف بالتناوب لمدة 5 دقائق لتهدئة الجهاز العصبي. ويمكن تقليل المدة لدقيقتين عند ضيق الوقت.

مضغ الطعام جيدًا: خذ وقتك أثناء الأكل، وامضغ كل لقمة حتى تصبح لينة. تجنّب التهام الطعام على عجل.

وبحسب غرايسون، بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تُفاقم الارتجاع المعدي، منها: القهوة، الكحول، الشوكولا، النعناع، الطماطم، الحمضيات، الأطعمة الدهنية أو الحارة والوجبات الضخمة.

أما المشروبات العشبية، فبعضها يساعد على الهضم مثل شاي البابونج، شاي الأرضي شوكي، أو الشمر. كما أن "جذور المارشميلو" و"الزلق البنفسجي" قد تساعد على تهدئة بطانة الجهاز الهضمي (يُفضّل تناولها بعد ساعة من أي دواء).

وختمت غرايسون قائلة: "الهضم السليم ليس فقط ما تأكله، بل كيف تأكله. والقليل من الاهتمام والتركيز قبل الوجبة يمكن أن يُحدث ثورة في صحة جهازك الهضمي".

صحة وتغذية

دقيقة

الطعام

معاناة

الحموضة

المزمنة...

إليكم

التفاصيل

