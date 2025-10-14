الأخبار
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن

2025-10-14 | 08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن

كشف باحثون من "كينغز كولدج لندن" عن أول إرشادات غذائية رسمية موجّهة للبالغين الذين يعانون من الإمساك المزمن، وهو اضطراب هضمي يؤثر على الملايين حول العالم ويؤثر سلبًا على نوعية الحياة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واستندت الإرشادات، التي أقرّتها "الرابطة البريطانية للتغذية"، إلى مراجعة بيانات من 75 تجربة سريرية، ونُشرت بالتوازي في مجلّتين دوليتين، ووصفت بأنها "نقطة تحوّل" في مجال صحة الجهاز الهضمي.

وأظهرت الإرشادات أن تناول 2 إلى 3 حبات كيوي يوميًا لمدة لا تقل عن 4 أسابيع ساهم بشكل ملحوظ في تحسين حركة الأمعاء.

كما ثبت أن خبز الجاودار (الراي) والمياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم والكبريتات تُحدث فرقًا ملموسًا في التخفيف من الأعراض، إلى جانب مكمّلات مثل ألياف السيليوم ومغنيسيوم أوكسيد وبعض سلالات البروبيوتيك.

في المقابل، لم تُظهر الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بشكل عام من دون تحديد نوع الألياف، وكذلك مكمّلات السنا النباتية الشهيرة، أدلة كافية على فعاليتها.

وأكد الباحثون أن التوصيات الجديدة ستساعد المرضى في إدارة الأعراض بأنفسهم من خلال تعديل النظام الغذائي، كما أنها توفر مرجعًا موثوقًا للأطباء واختصاصيي التغذية عند تقديم الإرشادات.

وقالت د. إيريني ديميدي، أستاذة علوم التغذية في كينغز كولدج لندن والمعدة الرئيسية للتقرير: "أخيرًا، أصبح بالإمكان تقديم إرشادات واضحة حول ما يمكن أن يُحدث فرقًا فعليًا في حالات الإمساك المزمن. تغيير النظام الغذائي بشكل مدروس قد يعزز من جودة الحياة."

وأحد أقوى العلاجات التي أظهرتها الدراسات هو مغنيسيوم أوكسيد، حيث ساهم في زيادة عدد مرات التبرز بمعدل 4 مرات أسبوعيًا مقارنة بالدواء الوهمي، بالإضافة إلى تحسين الليونة وتخفيف الجهد أثناء التبرز.

وتفوّق الكيوي، المعروف بقدرته على تحسين الهضم، في بعض الحالات على مكمّلات الألياف التقليدية.

أما خبز الجاودار، فرغم قدرته على تحسين عدد مرات التبرز، إلا أنه زاد من الانتفاخ والانزعاج الهضمي لدى البعض.

وساعد تناول نصف لتر إلى لتر ونصف يوميًا من المياه الغنية بالمعادن، لاسيما المغنيسيوم والكبريتات، على تخفيف الأعراض. 

وحذّر الباحثون من تعميم التوصيات من دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي لكل فرد، لا سيما أن المياه المعدنية قد تحتوي على نسب عالية من الصوديوم أو المغنيسيوم، ما قد يشكّل خطرًا على مرضى الكلى أو القلب.

واختتم البروفيسور كيفن ويلان، الأستاذ المشارك في إعداد التقرير: "نأمل أن تُعتمد هذه الإرشادات في القطاع الطبي على نطاق واسع، لتقديم بدائل علمية فعّالة بعيدًا عن العشوائية والاعتماد الكامل على المسهّلات."

