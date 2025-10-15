الأخبار
تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!
صحة وتغذية
2025-10-15 | 08:31
تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!
يعاني العديد من الأشخاص من رائحة فم كريهة يصعب عليهم التخلص منها حتى باستخدام غسول الفم المناسب، والتي تنتج عادةً عن حصوات اللوزتين.
وتُعرّف الدكتورة فيليبا كاي حصوات اللوزيتن على أنها كتل صغيرة صلبة من الحطام المُتكلس تتكون من جزيئات الطعام والبكتيريا والخلايا الميتة وتتجمع في التجاويف والشقوق الصغيرة في اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق.
وتُطلق البكتيريا المُكوّنة للحصوات أيضًا مركبات الكبريت، وهي المسؤولة عن الرائحة الكريهة، وأحيانًا الطعم السيئ في الفم.
ونصحت كاي بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعناية مرتين يومياً واستخدام مكشطة اللسان وخيط الأسنان يومياً، مضيفةً أن الغرغرة بالماء الدافئ والملح الخشن تساعد على تقليل تراكم البكتيريا.
ولفتت كاي إلى أنه من المهم أيضاً الحفاظ على رطوبة الجسم لأن جفاف الفم قد يزيد من احتمالية الإصابة بحصوات اللوزتين.
وتابعت كاي: "إذا كنت تتنفس من فمك كثيرًا بسبب احتقان الأنف، فاستشر طبيبك العام أو الصيدلي فعلاج ذلك قد يُساعد. وإذا كنت تدخن، فأقلع عنه فهو سبب رئيسي لرائحة الفم الكريهة وضعف صحة الفم".
المصدر
