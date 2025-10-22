الأخبار
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
صحة وتغذية
2025-10-22 | 09:16
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
أظهرت دراسة جديدة أن المواد الكيميائية المستخدمة لفرد الشعر قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان بنسبة تصل إلى 166%.
ولطالما أثار الخبراء القلق بشأن مادة الفورمالديهايد المسرطِنة الموجودة في علاجات فرد الشعر مثل الكيراتين والـ Brazilian blowouts.
وحلّلت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة إيموري في ولاية جورجيا، بيانات أكثر من 50 ألف امرأة أميركية ضمن مشروع طويل الأمد يُعرف باسم The Sister Study. وتمت متابعة المشاركات لأكثر من 13 عامًا.
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي استخدمن منتجات فرد الشعر خلال العام السابق لانضمامهن إلى الدراسة كن أكثر عرضة للإصابة بـ: سرطان البنكرياس بنسبة أعلى بـ166٪، سرطان الغدة الدرقية بنسبة 71٪، اللمفومة اللاهودجكينية بنسبة 62٪.
أما اللواتي استخدمن هذه المنتجات بشكل متكرر (أكثر من أربع مرات سنويًا)، فكان خطر الإصابة أعلى بكثير. كما لوحظ ارتباط محتمل مع سرطان الكلى، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويُعتقد أن السبب هو مادة الفورمالديهايد التي تنبعث من هذه المنتجات عند تسخينها، ما يؤدي إلى استنشاقها وتراكمها في الجسم، مسببة أضرارًا في الجهاز التنفسي وربما أنواعًا مختلفة من السرطان.
وأظهرت البيانات أيضًا أن 66% من النساء السود استخدمن هذه المنتجات، مقارنة بـ25% من النساء اللاتينيات و1.3% فقط من النساء البيض.
ودعت الدراسة، المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان (Journal of the National Cancer Institute)، إلى مزيد من الأبحاث لتحديد المكونات المسؤولة عن هذا الخطر، في وقت تتحرك فيه ولايات أميركية عدة والاتحاد الأوروبي لحظر الفورمالديهايد في منتجات العناية الشخصية، مع دخول قانون "مستحضرات التجميل الخالية من السموم" حيز التنفيذ عام 2027.
صحة وتغذية
الكيراتين...
منتجات
شائعة
الشعر
مرتبطة
السرطان
بنسبة
