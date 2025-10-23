الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تساقط الشعر الموسمي... ظاهرة شائعة تصيب الملايين حول العالم وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-10-23 | 05:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تساقط الشعر الموسمي... ظاهرة شائعة تصيب الملايين حول العالم وهذه التفاصيل!
يعاني الملايين من الرجال والنساء حول العالم من تساقط الشعر بشكل أو بآخر، بسبب عوامل صحية أو بيئية على حدٍ سواء.
وقد يكون تساقط الشعر خفيفًا لدى الكثيرين، حيث يلاحظ البعض أن فرشاة شعرهم تجمع شعرًا أكثر من المعتاد.
ومن جهته، أوضح الدكتور بول فارانت، طبيب الأمراض الجلدية المتخصص في اضطرابات الشعر وفروة الرأس: "في المتوسط، لدينا حوالي 100 ألف شعرة على رؤوسنا، وحوالي 10% منها تكون في مرحلة التساقط في أي وقت".
وأضاف: "لكن التغيرات في البيئة - مثل درجة الحرارة - يمكن أن تؤثر على دورات النمو، مما قد يؤدي إلى تساقط أكثر وضوحًا في الأشهر الباردة وهي ظاهرة تُعرف بتساقط الشعر الموسمي".
وتابع الدكتور فارانت: "لكل بصيلة شعر جدول زمني خاص بها، أي أنه ابتداءً من عمر عام تقريبًا، تبدأ كل بصيلة في القيام بدورها الخاص، وعندما تقترب من نهاية دورتها، تنكمش بصيلة الشعر وتدخل في مرحلة سكون تُعرف باسم التيلوجين ثم يتساقط الشعر".
ولفت فارانت إلى أن تساقط الشعر الموسمي يرتبط في الواقع بأمر يحدث في أشهر الصيف - مثل زيادة التعرض لفيتامين د - مما يتسبب في دخول المزيد من الشعر في مرحلة التساقط الخارجي بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة.
وأضاف: "لكن الخبر السار هو أن التساقط الموسمي قصير الأمد نسبيًا، يستمر حوالي 3 أشهر، ولا يفقد الشعر كميات كبيرة منه أبدًا".
ومع أن هذه الظاهرة لا تدعو للقلق عادةً، فقد حذر فارانت من وجود علامة على أمر أكثر خطورة مثل الصلع الوراثي، أو الصدفية، أو مشاكل الغدة الدرقية.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الشعر
الموسمي...
ظاهرة
شائعة
الملايين
العالم
التفاصيل!
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
0
صحة وتغذية
09:16
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
صحة وتغذية
09:16
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
0
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
2025-10-02
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:16
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
صحة وتغذية
09:16
منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪
0
صحة وتغذية
07:15
مضاد للأكسدة يساعد على منع شيب الشعر مبكراً... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
07:15
مضاد للأكسدة يساعد على منع شيب الشعر مبكراً... إليكم التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2025-10-22
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-22
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
0
منوعات
06:15
أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!
منوعات
06:15
أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!
0
اقتصاد
02:53
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار
اقتصاد
02:53
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار
0
صحف اليوم
01:56
دخول أوروبي على خط الإتصالات غير المعلنة (الجمهورية)
صحف اليوم
01:56
دخول أوروبي على خط الإتصالات غير المعلنة (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
3
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
6
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
7
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
8
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More