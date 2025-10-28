الأخبار
سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات
صحة وتغذية
2025-10-28 | 07:19
سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات
يشكّل سرطان الثدي لدى الرجال حالة نادرة، ما يجعل دراسة تطوّره وطرق علاجه أكثر تعقيدًا. إلا أن تقريرًا حديثًا نُشر في مجلة
Clinical Breast Cancer
قدّم تحليلًا شاملًا يوضح حجم عبء المرض على الرجال، كاشفًا عن زيادة مقلقة في حالات الإصابة لدى الذكور ضمن الفئة العمرية العاملة (من 15 إلى 64 عامًا).
وبحسب الدراسة، ارتفع المعدل العالمي للإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال في هذه الفئة العمرية بنسبة 272.2% بين عامي 1990 و2021، فيما ارتفع معدل الانتشار بنسبة 283.5% خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت الوفيات المرتبطة بسرطان الثدي بين الرجال بنسبة 142.5%.
واعتمد الباحثون على مقاييس إحصائية موحّدة تأخذ في الاعتبار الفروقات العمرية بين الدول. وأظهرت النتائج أنه في عام 2021 بلغ المعدل العالمي للوفيات المعيّر بحسب العمر 0.22 وفاة لكل 100 ألف رجل، بينما بلغ معدل الإصابة المعيّر 0.77 إصابة لكل 100 ألف رجل، ومعدل الانتشار المعيّر 6.34 لكل 100 ألف رجل.
كما أظهر التحليل تأثير العادات الغذائية الغنيّة باللحوم الحمراء في زيادة معدلات الوفاة بسرطان الثدي لدى الرجال. وأسهم شرب الكحول والتعرّض للتدخين السلبي أيضًا في ارتفاع معدلات الوفيات. وكشفت الدراسة عن فوارق صحية ملحوظة، إذ كان العبء الصحي لسرطان الثدي أعلى في الدول ذات المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة.
ومع اقتراب نهاية شهر التوعية بسرطان الثدي، يسلّط هذا البحث الضوء على ارتفاع حديث في معدلات الإصابة لدى الرجال. ورغم أن المرض يصيب النساء بشكل أساسي، إلا أنه قد يظهر أيضًا لدى الذكور وإن كان بمعدل أقل بكثير. فبحسب مؤسسة أبحاث سرطان الثدي، يُصاب رجل واحد من بين كل 726 رجلًا بسرطان الثدي، مقارنة بإصابة واحدة بين كل 8 نساء، ما يجعل سرطان الثدي لدى الرجال أقل شيوعًا وبالتالي يحظى باهتمام علمي وإعلامي أقل.
