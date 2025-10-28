الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات

صحة وتغذية
2025-10-28 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرطان الثدي لدى الرجال... إليكم الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع معدل الوفيات

يشكّل سرطان الثدي لدى الرجال حالة نادرة، ما يجعل دراسة تطوّره وطرق علاجه أكثر تعقيدًا. إلا أن تقريرًا حديثًا نُشر في مجلة Clinical Breast Cancer قدّم تحليلًا شاملًا يوضح حجم عبء المرض على الرجال، كاشفًا عن زيادة مقلقة في حالات الإصابة لدى الذكور ضمن الفئة العمرية العاملة (من 15 إلى 64 عامًا).

وبحسب الدراسة، ارتفع المعدل العالمي للإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال في هذه الفئة العمرية بنسبة 272.2% بين عامي 1990 و2021، فيما ارتفع معدل الانتشار بنسبة 283.5% خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت الوفيات المرتبطة بسرطان الثدي بين الرجال بنسبة 142.5%.

واعتمد الباحثون على مقاييس إحصائية موحّدة تأخذ في الاعتبار الفروقات العمرية بين الدول. وأظهرت النتائج أنه في عام 2021 بلغ المعدل العالمي للوفيات المعيّر بحسب العمر 0.22 وفاة لكل 100 ألف رجل، بينما بلغ معدل الإصابة المعيّر 0.77 إصابة لكل 100 ألف رجل، ومعدل الانتشار المعيّر 6.34 لكل 100 ألف رجل.

كما أظهر التحليل تأثير العادات الغذائية الغنيّة باللحوم الحمراء في زيادة معدلات الوفاة بسرطان الثدي لدى الرجال. وأسهم شرب الكحول والتعرّض للتدخين السلبي أيضًا في ارتفاع معدلات الوفيات. وكشفت الدراسة عن فوارق صحية ملحوظة، إذ كان العبء الصحي لسرطان الثدي أعلى في الدول ذات المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة.

ومع اقتراب نهاية شهر التوعية بسرطان الثدي، يسلّط هذا البحث الضوء على ارتفاع حديث في معدلات الإصابة لدى الرجال. ورغم أن المرض يصيب النساء بشكل أساسي، إلا أنه قد يظهر أيضًا لدى الذكور وإن كان بمعدل أقل بكثير. فبحسب مؤسسة أبحاث سرطان الثدي، يُصاب رجل واحد من بين كل 726 رجلًا بسرطان الثدي، مقارنة بإصابة واحدة بين كل 8 نساء، ما يجعل سرطان الثدي لدى الرجال أقل شيوعًا وبالتالي يحظى باهتمام علمي وإعلامي أقل.
 

صحة وتغذية

الثدي

الرجال...

إليكم

الأسباب

والعوامل

المؤدية

ارتفاع

الوفيات

LBCI التالي
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-09

ارتفاع مقلق في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... إليكم الأسباب وأساليب الوقاية

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-13

عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:33

انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن

LBCI
موضة وجمال
06:43

هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-27

للنوم دور غير متوقع في تحفيز الصداع النصفي وهكذا يمكن تجنبه... إليكم ما أوضحه العلماء

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-27

صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-25

عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

ابو الغيط وصل الى بيروت للقاء المسؤولين والمشاركة في "ملتقى الإعلام العربي" والمؤتمر الاقليمي لمكافحة الإرهاب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:32

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"

LBCI
أخبار لبنان
09:22

ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:21

نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More