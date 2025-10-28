الأخبار
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
صحة وتغذية
2025-10-28 | 10:33
مشاهدات عالية
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
يمثّل الوصول إلى 10 آلاف خطوة يوميًا هدفًا شائعًا لملايين الأشخاص الساعين للحفاظ على لياقتهم. لكن بحثًا علميًا جديدًا يشير إلى أن بديلًا أقل استهلاكًا للوقت قد يكون أكثر فاعلية عندما يتعلّق الأمر بإنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
فقد أوصى باحثون من أستراليا وإسبانيا بإدخال مشي متواصل لمدة 15 دقيقة ضمن الروتين اليومي، مؤكدين أنّه قد يساهم في خفض مخاطر أمراض القلب والوفاة المبكرة.
واعتمدت الدراسة على متابعة حركة أكثر من 33 ألف شخص بالغ، حيث تبيّن أن من يمشون لمدة تتجاوز 15 دقيقة متواصلة تنخفض لديهم نسبة خطر الوفاة المبكرة بما يصل إلى 85% مقارنة بمن يكتفون بفترات قصيرة من المشي لا تتجاوز 5 دقائق.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Annals of Internal Medicine، وخلصت إلى أنّ تغيّرات بسيطة في نمط المشي من دون زيادة كبيرة في عدد الخطوات يمكن أن تحقق فوائد مهمة لصحة القلب.
وقال الدكتور ماثيو أحمدي من جامعة سيدني، والمشارك في الدراسة: "هناك اعتقاد بأن الوصول إلى 10 آلاف خطوة يوميًا هو الهدف، لكن ذلك ليس ضروريًا. يكفي إضافة مرة أو مرتين من المشي المتواصل لمدة 10-15 دقيقة يوميًا للحصول على فوائد كبيرة، خاصة لمن لا يمشون كثيرًا".
كما أشار الدكتور بورخا ديل بوزو من الجامعة الأوروبية في مدريد إلى أنّ: "تغيّرات بسيطة في نمط المشي قد تُحدث فرقًا كبيرًا في الصحة".
وخلال فترة تتبّع صحية استمرت لثماني سنوات، أظهرت النتائج أن خطر الوفاة انخفض تدريجيًا كلما زادت مدة المشي المتواصل، كما انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين جمعوا خطواتهم في فترات أطول.
ورغم قوة النتائج، أقرّ الباحثون بوجود بعض القيود على الدراسة، أبرزها أن المشاركين أبلغوا بأنفسهم عن استخدام أدوية القلب، من دون تسجيل تفاصيل الجرعات.
وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا أو 75 دقيقة من التمارين عالية الشدة، محذّرة من أن الخمول البدني يعدّ من بين العوامل المؤدية لأمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة، ومسؤول عن وفاة نحو 2 مليون شخص سنويًا حول العالم.
