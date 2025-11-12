النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب... دراسة جديدة تفاجئ العلماء في أميركا الجنوبية

تُصاب النساء في الجنوب الأميركي بأمراض القلب بوتيرة متسارعة، ما أثار دهشة الباحثين، إذ لطالما شهد الرجال وفيات أكثر بسبب هذه الحالة.



وفي التفاصيل، اعتقد الباحثون أن هذا الارتفاع يعود إلى النمط الغذائي المعتمد، فهو غني بالأطعمة فائقة المعالجة، ما يُضر بصحة قلوب النساء أكثر من الرجال بسبب مجموعة من الاختلافات البيولوجية.



وتُفاقم المشكلات النظامية، مثل الفقر وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية، هذا الخطر البيولوجي، ما يمنع النساء من تلقي الرعاية الوقائية اللازمة لإدارة حالات مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم قبل أن تُصبح مميتة.



وحلل الباحثون بيانات صحة القلب الأميركية التي جُمعت بين عامي 2011 و2021 ووجدوا أن معدل انتشار أمراض القلب انخفض بنسبة 9% لدى النساء.



وإلى جانب النظام الغذائي، فإن التوتر المزمن والاكتئاب وواجبات الرعاية تخلق نقاط ضعف سلوكية لدى النساء.



وغالبًا ما تؤدي هذه العوامل إلى تناول الطعام بدافع عاطفي، وضعف القدرة على الطهي الصحي، ما يؤدي إلى تدهور العادات الغذائية، وتعميق التفاوتات في صحة القلب.



وخلص فريق البحث إلى أن تضافر هذه العوامل يُؤدي إلى حالة من الاضطراب، ما يُفاقم من تعرض النساء لأمراض القلب، وخاصةً في المناطق الأكثر فقرًا.