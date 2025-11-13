الأخبار
بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني

صحة وتغذية
2025-11-13 | 17:35
بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني

أظهرت نتائج بحثية حديثة أن البامية، المعروفة تقليديًا كخضار شهي في المطبخين الشرقي والعالمي، قد تمتلك قدرات علاجية واعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني وتحسين المؤشرات الصحية لدى المرضى، بفضل غناها بالمركّبات النشطة بيولوجيًا والألياف الذوّابة.

ووفقًا لدراسات نُشرت بين عامي 2023 و2025 في مجلات علمية مثل Frontiers in Pharmacology وPhytotherapy Research، فإن مكملات البامية المعيارية بجرعات تتراوح بين 1000 و3000 ملغ يوميًا لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر الصيامي في الدم (حتى −39 ملغ/ديسيلتر)، إضافة إلى تحسن في معدل HbA1c، وانخفاض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والبروتين الالتهابي CRP من دون تسجيل أي آثار جانبية.

وتُعزى هذه الفوائد إلى مجموعة من المركّبات النباتية الموجودة في قرون البامية وبذورها، مثل البوليفينولات والفلافونويدات (ومنها الكويرسيتين والروتين)، إلى جانب الألياف اللزجة التي تُكوّن مادة مخاطية طبيعية تبطئ امتصاص الغلوكوز في الأمعاء وتُحسّن من مقاومة الإنسولين.

كما أظهرت تجارب على الحيوانات أن مستخلص البامية يعيد توازن بكتيريا الأمعاء، فيزيد من الأنواع المفيدة مثل Christensenellaceae ويقلل من البكتيريا الضارة المرتبطة بالالتهاب الأيضي مثل Desulfovibrionaceae.
 


وأشار الباحثون إلى أن التأثيرات الإيجابية للبامية تنشأ من آليات مزدوجة: آلية فيزيائية تعتمد على الألياف الذوّابة التي تُبطئ امتصاص السكر، وآلية بيوكيميائية تقوم على تثبيط إنزيمات هضم النشويات (α-amylase وα-glucosidase)، إلى جانب تنشيط مستقبلات PPAR وتحفيز ناقل الغلوكوز GLUT-4، ما يُعزز امتصاص السكر في الخلايا العضلية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات على سلامة استخدام البامية كمكمل غذائي حتى جرعة 3000 ملغ يوميًا، حذّر العلماء من تناولها بالتزامن مع دواء الميتفورمين، إذ أظهرت دراسة على الحيوانات أن الألياف الموجودة في البامية قد تقلل من امتصاص الدواء وتُضعف فعاليته، مما يستدعي فصل الجرعات بينهما.

ويُوصي الباحثون بضرورة إجراء دراسات طويلة الأمد لفهم أفضل لآليات الامتصاص الحيوي للمركّبات النشطة في البامية، مؤكدين في الوقت نفسه أنها تُعد غذاءً وظيفيًا واعدًا يمكن أن يساهم في تحسين السيطرة على السكر والدهون لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

المصدر

صحة وتغذية

يكشف:

النوع

الخضار

يساعد

السيطرة

السكري

النوع

الثاني

d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
19:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أمن وقضاء
07:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

LBCI
حال الطقس
09:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
15:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
16:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

