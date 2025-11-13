بحث علمي يكشف: هذا النوع من الخضار يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني

أظهرت نتائج بحثية حديثة أن البامية، المعروفة تقليديًا كخضار شهي في المطبخين الشرقي والعالمي، قد تمتلك قدرات علاجية واعدة في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني وتحسين المؤشرات الصحية لدى المرضى، بفضل غناها بالمركّبات النشطة بيولوجيًا والألياف الذوّابة.



ووفقًا لدراسات نُشرت بين عامي 2023 و2025 في مجلات علمية مثل Frontiers in Pharmacology وPhytotherapy Research، فإن مكملات البامية المعيارية بجرعات تتراوح بين 1000 و3000 ملغ يوميًا لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر الصيامي في الدم (حتى −39 ملغ/ديسيلتر)، إضافة إلى تحسن في معدل HbA1c، وانخفاض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والبروتين الالتهابي CRP من دون تسجيل أي آثار جانبية.



وتُعزى هذه الفوائد إلى مجموعة من المركّبات النباتية الموجودة في قرون البامية وبذورها، مثل البوليفينولات والفلافونويدات (ومنها الكويرسيتين والروتين)، إلى جانب الألياف اللزجة التي تُكوّن مادة مخاطية طبيعية تبطئ امتصاص الغلوكوز في الأمعاء وتُحسّن من مقاومة الإنسولين.



كما أظهرت تجارب على الحيوانات أن مستخلص البامية يعيد توازن بكتيريا الأمعاء، فيزيد من الأنواع المفيدة مثل Christensenellaceae ويقلل من البكتيريا الضارة المرتبطة بالالتهاب الأيضي مثل Desulfovibrionaceae.