نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء

صحة وتغذية
2025-11-13 | 11:09
مشاهدات عالية
نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء
نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء

في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا جديدة في مجال علاج داء السكري، أعلن باحثون صينيون عن اكتشاف فوائد صحية استثنائية في نبتة صحراوية غير معروفة تُدعى Nitraria roborowskii Kom، تُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي في غرب الصين.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy أن مستخلص ثمار هذه النبتة، المعروفة باسم "كرز الصحراء"، يمتلك قدرة عالية على مكافحة مقاومة الإنسولين واستعادة التوازن الأيضي الطبيعي لدى الفئران المصابة بالسكري.

وأظهرت النتائج أن المستخلص النباتي (NRK-C) لم يساهم فقط في خفض مستويات السكر في الدم، بل أصلح أيضًا اختلالات أخرى مرتبطة بالمرض، منها اضطراب دهون الدم والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تدهور صحة مرضى السكري.

وتمكّن الباحثون من تحديد الآلية البيولوجية وراء هذا التأثير المذهل، حيث يعمل المستخلص على إعادة تنشيط المسار الخلوي PI3K/AKT، وهو نظام حيوي مسؤول عن تنظيم عملية استقلاب الغلوكوز والدهون، وغالبًا ما يتعطل لدى المصابين بالسكري.

وأظهرت الفحوص المجهرية أيضًا تحسنًا واضحًا في أنسجة الكبد والبنكرياس لدى الفئران التي تلقت العلاج مقارنة بغيرها.

وخلال التجارب التي استمرت سبعة أسابيع، سجّل المستخلص نتائج لافتة: انخفاض السكر الصيامي بنسبة تتراوح بين 30 و40٪، وتحسن في حساسية الإنسولين بنحو 50٪، وانخفاض مؤشرات الإجهاد التأكسدي بنسبة تصل إلى 60٪.

وقالت الدكتورة يُو هوي لان، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "النتائج واعدة للغاية لأنها تشير إلى إمكانية علاج السكري بطريقة شمولية. فبدلًا من مجرد خفض السكر كما تفعل الأدوية التقليدية، يبدو أن هذا المستخلص يساعد الجسم على استعادة توازنه الأيضي الطبيعي."
 
Ancient Desert Berry Shows Rare Power to Reverse Diabetes in Mice - SciChi


ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يُمهّد الطريق نحو علاجات طبيعية أكثر أمانًا وفعالية، ليس فقط للسكري بل أيضًا للأمراض المرتبطة بمقاومة الإنسولين، مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ومن المتوقع أن يفتح هذا البحث الباب أمام تطوير مكملات غذائية أو أدوية نباتية مشتقة من مستخلص NRK-C، إلى جانب دمجها في الأغذية الوظيفية المخصّصة لدعم صحة التمثيل الغذائي.

ويؤكد العلماء أن أهمية هذا الاكتشاف تتجاوز حدوده العلاجية، إذ يُعيد تسليط الضوء على قيمة النباتات الطبية التقليدية التي قد تحمل حلولًا طبيعية لأكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم.

ويُذكر أن عدد المصابين بالسكري عالميًا مرشح للارتفاع إلى 750 مليون شخص بحلول عام 2045، ما يجعل البحث عن علاجات آمنة وطبيعية ضرورة علمية وإنسانية ملحّة.

المصدر

صحة وتغذية

صحراوية

نادرة

تُحدث

اختراقًا

علميًا

السكري...

اكتشفه

العلماء

