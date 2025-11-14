الأخبار
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"

صحة وتغذية
2025-11-14 | 01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"

يُصادف اليوم العالمي للسكري في 14 تشرين الثاني من كل عام، وهو يوم أُطلق رسميًا عام 1991 بمبادرة من الاتحاد الدولي للسكري (IDF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بهدف رفع الوعي حول هذا المرض المزمن وتداعياته الصحية المتزايدة عالميًا.

ويُعدّ السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، إذ يحدث عندما يفشل البنكرياس في إنتاج كمية كافية من الإنسولين — الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم — أو عندما يعجز الجسم عن استخدامه بشكل فعّال، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تمسّ القلب، والأعصاب، والكليتين، والعينين.

ورغم أن المرض معروف منذ عام 1550 قبل الميلاد، فإن الاكتشاف العلمي للإنسولين لم يتحقق إلا عام 1922، ما أحدث ثورة في علاج السكري وأنقذ ملايين الأرواح. أما التمييز بين النوعين الأول والثاني من المرض فبدأ في منتصف القرن التاسع عشر تقريبًا، حين أدرك الأطباء الفروق الجوهرية بينهما.

واليوم، يُشكل النوع الثاني من السكري نحو 90% من الحالات المسجلة عالميًا، ويُقدّر عدد المصابين به بحوالي 425 مليون شخص حول العالم. ويُعدّ هذا الارتفاع المقلق أحد الأسباب التي دفعت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري إلى تخصيص هذا اليوم العالمي لنشر التوعية وتشجيع الوقاية.

كما يسلّط اليوم العالمي للسكري الضوء على الكلفة الاقتصادية الباهظة للمرض، إذ تُقدّر التكاليف العالمية بنحو 727 مليار دولار سنويًا، منها 245 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، نتيجة الفحوص والعلاج المستمر ومضاعفات المرض.

ويمثل هذا اليوم أيضًا احتفاءً بميلاد الطبيب الكندي فريدريك بانتنغ، الذي ساهم في اكتشاف الإنسولين عام 1922، ليصبح رمزًا للأمل في مواجهة هذا "المرض الصامت".

ويؤكد الخبراء أن الوقاية تبدأ بالوعي، عبر اتباع نمط حياة صحي يشمل النظام الغذائي المتوازن، النشاط البدني المنتظم، والفحص المبكر لمستويات السكر في الدم — وهي الخطوات الأهم في حماية الأفراد من الإصابة أو من مضاعفات السكري على المدى الطويل.

