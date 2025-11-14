الأخبار
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين

صحة وتغذية
2025-11-14 | 02:00
مشاهدات عالية
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
3min
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين

في اكتشاف قد يُحدث ثورة في علاج السكري من النوع الأول، تمكن فريق من العلماء من إعادة برمجة خلايا المعدة البشرية وراثيًا لجعلها تعمل مثل خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين، ما قد يمهّد الطريق نحو علاج طبيعي للمرض يُغني عن الحقن اليومية.

ويُعدّ السكري من النوع الأول من الأمراض المزمنة التي تصيب نحو 9.5 ملايين شخص حول العالم، وينتج عن فشل البنكرياس في إنتاج كميات كافية من الإنسولين — الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم. ومع غياب هذا الهرمون، تتراكم مستويات الغلوكوز في الدم مسببة أضرارًا خطيرة للأعضاء الحيوية مثل القلب والكليتين والعينين.

والدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Stem Cell Reports في السادس من تشرين الثاني، أجراها فريق مشترك من جامعة وايل كورنيل للطب في الولايات المتحدة وجامعة بكين في الصين بقيادة الباحثين شياوفنغ هوانغ وكينغ شيا.

واعتمد العلماء في تجاربهم على زراعة نماذج مصغّرة من أنسجة المعدة البشرية تُعرف باسم "الأورغنويدات"، ثم قاموا بتعديلها وراثيًا بحيث يمكن تفعيل "مفتاح جيني" يحوّلها إلى خلايا شبيهة بخلايا بيتا المنتجة للإنسولين.

وبعد زرع هذه الأورغنويدات داخل منطقة البطن لدى الفئران، لاحظ الباحثون أنها بقيت حيّة لمدة ستة أشهر، ونجحت في الاندماج مع الأنسجة والأوعية الدموية المحيطة. وعند تنشيط المفتاح الجيني، بدأت الخلايا المعدّلة بإنتاج الإنسولين بكفاءة عالية، مشابهة لخلايا بيتا الحقيقية في البنية الجينية والبروتينية.

والأهم من ذلك، أن الفئران المصابة بالسكري التي خضعت لهذه التجربة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم واستقرارًا في الأعراض، بفضل الإنسولين المنتج من هذه الخلايا الجديدة.

ويأمل العلماء أن تُستخدم هذه التقنية مستقبلًا في إعادة برمجة خلايا المعدة الخاصة بمرضى السكري لإنتاج الإنسولين داخل أجسامهم، ما قد يُنهي اعتمادهم على الحقن الخارجية.

لكن الباحثين أكدوا أن هذه الخطوة ما تزال في مراحلها الأولية، وأن هناك حاجة إلى دراسات أعمق وأطول مدى للتأكد من سلامة وفعالية التقنية لدى البشر قبل تطبيقها سريريًا.

ويُعدّ هذا الاكتشاف أحد أكثر التطورات العلمية الواعدة في أبحاث الخلايا الجذعية والعلاجات التجديدية، إذ يفتح الباب أمام إمكانية علاج جذري للسكري من النوع الأول بدل الاكتفاء بالسيطرة على أعراضه.
 

صحة وتغذية

يمهّد

لعلاج

للسكري:

تحويل

خلايا

المعدة

خلايا

تُنتج

الإنسولين

