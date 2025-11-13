مدتها ساعة واحدة... قاعدة تساعدكم على النوم ليلا والابتعاد عن التفكير الزائد

تحدث طبيب الأعصاب الدكتور بايبينغ تشين عن قاعدة لمساعدة أي شخص يجد صعوبة في النوم ليلاً.



وشرح تشين السبب العلمي الكامن خلف هذه الظاهرة، قائلا: "في الليل، تبدأ القشرة الجبهية، وهي الجزء الذي يُصفّي أفكارك، بالتباطؤ، لكن شبكة الوضع الافتراضي، وهي المعالج الخلفي للدماغ، تنشط وتحل محل ذكرياتك ومخاوفك".



وقال تشين: "هذه المشكلة لا تُصيب الجميع، لكن بعض الناس يتأثرون أكثر من غيرهم لأن نظام التوتر لديهم يبقى نشيطًا لفترة أطول بسبب القلق أو السعي للكمال أو الصدمات النفسية أو الحرمان من النوم لفترات طويلة".



وشارك الدكتور تشين بعض النصائح لإيقاف التفكير عند الحاجة إلى النوم، حيث نصح أولا بتجنب الشاشات والضوء الساطع لمدة "ساعة قبل النوم" لأنها تُبقي نظام التنبيه في الدماغ نشيطًا.



وحثّ الأشخاص على اعتماد روتين نوم منتظم، إبقاء إضاءة الغرفة خافتة، تدوين الأفكار التي تدور في الأذهان قبل النوم، العمل على إبطاء عملية التنفس.