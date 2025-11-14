الأخبار
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
صحة وتغذية
2025-11-14 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 تشرين الثاني، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية
BBC
مقابلة مع الطبيب والإعلامي البريطاني د. رانج سينغ، تحدث فيها عن تأثير السكّر على أجسامنا، ولماذا يصعب مقاومته، وكيف يمكن خفض استهلاكه من دون الشعور بالحرمان.
ويقول د. رانج إن حب الإنسان للسكّر غريزة بيولوجية قديمة، إذ يشكّل مصدرًا سريعًا للطاقة. فعند تناول السكّر، تُرسل مستقبلات التذوّق إشارات إلى الدماغ الذي يفرز مواد كيميائية تمنح الشعور بالسعادة، بينما يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين الذي يسمح للجسم باستخدام السكّر كمصدر للطاقة، "هذا المزيج من المتعة والوقود يجعل الأطعمة الحلوة لا تُقاوَم".
ورغم أن البعض يصف نفسه بأنه "مدمن شوكولا"، يؤكد د. رانج أن السكّر لا يُعتبر إدمانًا حقيقيًا من الناحية العلمية، بل عادة مكتسبة. ويضيف: "السكّر يقلل من التوتر ويجعلنا نشعر بالراحة، ولهذا نلجأ إليه مرارًا. لكن الإدمان الحقيقي يسبب أعراض انسحاب عند التوقف، وهذا لا يحدث مع السكّر."
ويفسّر الطبيب سبب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات أثناء التعب أو الضغط النفسي، قائلاً إن التوتر يتلاعب بالهرمونات المسؤولة عن الشهية، ما يدفع الجسم إلى البحث عن "طاقة فورية" من السكّريات. لكن هذه الطاقة قصيرة المدى، إذ يعقبها انخفاض حاد في السكر يجعل الشخص يشعر بالانزعاج والجوع مجددًا.
أما عن السكريات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة، فيوضح د. رانج أنها أفضل من السكر المكرر لأن الجسم يمتصها ببطء، وهي تحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن تدعم الصحة العامة. لكنه يشير إلى أن الجسم "يتعامل مع العسل مثل السكر تقريبًا"، لذا يُفضل تناول السكّر من الفاكهة الكاملة لا من العصائر أو المحليات.
ويقدّم الطبيب نصائح لتقليل استهلاك السكر تدريجيًا: تناول أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لأنها تُبطئ امتصاص السكر وتُشبع لفترة أطول، شرب الماء بانتظام لتقليل الرغبة في تناول الحلويات، استبدال السكر بتوابل طبيعية مثل القرفة أو محليات صناعية بكميات محدودة، وتقليل الحلويات تدريجيًا حتى تتأقلم براعم التذوق على الطعم الطبيعي للطعام.
ويختم د. رانج حديثه قائلاً إن التخفيف من السكر ليس حرمانًا بل استعادة للتوازن، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يقللون تدريجيًا من تناول السكّر "يشعرون بمزيد من الطاقة، وثبات في مستويات السكر في الدم، ويستمتعون بالنكهات الحقيقية للطعام أكثر من أي وقت مضى".
0
صحة وتغذية
04:34
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
04:34
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
04:00
"السكر ليس العدو الحقيقي"... طبيب يوضح: هذا هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالسكري
صحة وتغذية
04:00
"السكر ليس العدو الحقيقي"... طبيب يوضح: هذا هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالسكري
0
صحة وتغذية
02:00
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
صحة وتغذية
02:00
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
0
صحة وتغذية
01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"
صحة وتغذية
01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"
