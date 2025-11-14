الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"السكر ليس العدو الحقيقي"... طبيب يوضح: هذا هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالسكري
صحة وتغذية
2025-11-14 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"السكر ليس العدو الحقيقي"... طبيب يوضح: هذا هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالسكري
كشف الطبيب المختص بأمراض الجهاز الهضمي د. بال (Dr Pal)، المعروف بتقديمه نصائح طبية مبنية على الأبحاث عبر منصاته الرقمية، أن السكر ليس السبب الأساسي للإصابة بالسكري كما يعتقد الكثيرون، بل هو أحد الأعراض الناتجة عن الخلل الحقيقي في الجسم، والمتمثل في مقاومة الإنسولين.
وأوضح الطبيب أن مقاومة الإنسولين هي الخلل الخفي الذي يغذّي السكري بصمت، إذ يفقد الجسم قدرته على الاستجابة للإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن إدخال الغلوكوز إلى الخلايا لإنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، ترتفع مستويات السكر في الدم، وتتراكم الدهون خصوصًا في منطقة البطن، بينما تنخفض مستويات الطاقة ويزداد الالتهاب داخل الجسم.
وأشار د. بال إلى أن هذه الحالة ليست مشكلة مرتبطة بالسكر وحده، بل هي اختلال في توازن الجسم بأكمله. وغالبًا ما تنشأ مقاومة الإنسولين بسبب نمط حياة غير صحي يشمل: قلة النوم المنتظم، نقص النشاط البدني، الضغط النفسي المزمن وتناول الأطعمة المصنعة والمكررة.
وأضاف أن الخبر الجيد هو أن هذا الخلل قابل للعكس تمامًا إذا تم التركيز على أساسيات الحياة الصحية مثل النوم الجيد، الحركة اليومية، تقليل التوتر، وتناول الأطعمة الطبيعية.
كما حذر الطبيب من علامات مبكرة تشير إلى أن مستويات السكر في الدم قد تكون غير مستقرة حتى وإن بدت التحاليل "طبيعية"، منها: التعب المستمر رغم النوم الكافي، الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد الوجبات، ضعف التركيز أو ما يُعرف بـ"ضباب الدماغ"، كثرة التبول ليلًا والعطش الزائد، بطء التئام الجروح أو ظهور بقع داكنة في الرقبة وتحت الإبطين.
وأكد د. بال أن الجسم يرسل إشارات إنذار مبكرة قبل ارتفاع مستوى السكر بشكل واضح، داعيًا إلى الانتباه لهذه العلامات والعمل على تصحيح نمط الحياة قبل الوصول إلى مرحلة المرض المزمن.
وختم حديثه قائلاً إن الحل لا يكمن في الامتناع التام عن السكر، بل في إعادة توازن الجسم واستعادة حساسيته للإنسولين عبر أسلوب حياة صحي ومستدام.
المصدر
صحة وتغذية
العدو
الحقيقي"...
يوضح:
السبب
الفعلي
الإصابة
بالسكري
التالي
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-24
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
صحة وتغذية
2025-10-24
إليكم السبب الحقيقي وراء فقدان الشهية صباحاً... وهذا ما يقوله الخبراء عن نتائج تخطي وجبة الفطور
0
فنّ
2025-10-15
بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست
فنّ
2025-10-15
بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست
0
صحة وتغذية
01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"
صحة وتغذية
01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"
0
آخر الأخبار
2025-10-20
إسماعيل سكرية للـLBCI: النظام الصحي في لبنان استهلاكيّ بامتياز وتغلب عليه النزعة التجارية بنسبة كبيرة
آخر الأخبار
2025-10-20
إسماعيل سكرية للـLBCI: النظام الصحي في لبنان استهلاكيّ بامتياز وتغلب عليه النزعة التجارية بنسبة كبيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
05:28
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
05:28
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
04:34
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
04:34
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
03:00
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
صحة وتغذية
03:00
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
0
صحة وتغذية
02:00
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
صحة وتغذية
02:00
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-14
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-14
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
0
أخبار دولية
01:33
الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية
أخبار دولية
01:33
الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية
0
آخر الأخبار
2025-10-27
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٠جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-10-27
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٠جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار لبنان
15:53
منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي
أخبار لبنان
15:53
منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
2
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
4
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
5
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
6
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
7
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
8
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More