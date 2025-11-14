"السكر ليس العدو الحقيقي"... طبيب يوضح: هذا هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالسكري

كشف الطبيب المختص بأمراض الجهاز الهضمي د. بال (Dr Pal)، المعروف بتقديمه نصائح طبية مبنية على الأبحاث عبر منصاته الرقمية، أن السكر ليس السبب الأساسي للإصابة بالسكري كما يعتقد الكثيرون، بل هو أحد الأعراض الناتجة عن الخلل الحقيقي في الجسم، والمتمثل في مقاومة الإنسولين.



وأوضح الطبيب أن مقاومة الإنسولين هي الخلل الخفي الذي يغذّي السكري بصمت، إذ يفقد الجسم قدرته على الاستجابة للإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن إدخال الغلوكوز إلى الخلايا لإنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، ترتفع مستويات السكر في الدم، وتتراكم الدهون خصوصًا في منطقة البطن، بينما تنخفض مستويات الطاقة ويزداد الالتهاب داخل الجسم.



وأشار د. بال إلى أن هذه الحالة ليست مشكلة مرتبطة بالسكر وحده، بل هي اختلال في توازن الجسم بأكمله. وغالبًا ما تنشأ مقاومة الإنسولين بسبب نمط حياة غير صحي يشمل: قلة النوم المنتظم، نقص النشاط البدني، الضغط النفسي المزمن وتناول الأطعمة المصنعة والمكررة.



وأضاف أن الخبر الجيد هو أن هذا الخلل قابل للعكس تمامًا إذا تم التركيز على أساسيات الحياة الصحية مثل النوم الجيد، الحركة اليومية، تقليل التوتر، وتناول الأطعمة الطبيعية.



كما حذر الطبيب من علامات مبكرة تشير إلى أن مستويات السكر في الدم قد تكون غير مستقرة حتى وإن بدت التحاليل "طبيعية"، منها: التعب المستمر رغم النوم الكافي، الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد الوجبات، ضعف التركيز أو ما يُعرف بـ"ضباب الدماغ"، كثرة التبول ليلًا والعطش الزائد، بطء التئام الجروح أو ظهور بقع داكنة في الرقبة وتحت الإبطين.



وأكد د. بال أن الجسم يرسل إشارات إنذار مبكرة قبل ارتفاع مستوى السكر بشكل واضح، داعيًا إلى الانتباه لهذه العلامات والعمل على تصحيح نمط الحياة قبل الوصول إلى مرحلة المرض المزمن.



وختم حديثه قائلاً إن الحل لا يكمن في الامتناع التام عن السكر، بل في إعادة توازن الجسم واستعادة حساسيته للإنسولين عبر أسلوب حياة صحي ومستدام.