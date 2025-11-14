"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة دولية قادها معهد ديكن للصحة الجسدية والنفسية والترجمة السريرية (IMPACT) في أستراليا، أن الأشخاص الذين يعانون من مرحلة "ما قبل السكري" ويتمكنون من العودة إلى مستويات طبيعية من السكر في الدم يمكنهم تقليل خطر تطور المرض إلى السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 51٪.



وتشير النتائج، التي نُشرت في مجلة Diabetologia، إلى أن هذه الحالة ليست بالضرورة طريقًا حتميًا نحو السكري المزمن كما كان يُعتقد سابقًا، بل يمكن عكسها من خلال تغييرات في نمط الحياة وإدارة صحية فعالة.



وتؤثر حالة ما قبل السكري على نحو مليوني شخص بالغ في أستراليا، وتحدث عندما تكون مستويات السكر أعلى من الطبيعي ولكنها لا تزال دون عتبة التشخيص بالسكري. وتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل عشرة مصابين يتطور لديهم المرض إلى النوع الثاني من السكري سنويًا.



وأوضحت الدراسة، التي تابعت أكثر من 8,000 شخص من أستراليا وآسيا والولايات المتحدة على مدى سنوات، أن الأشخاص الذين نجحوا في استعادة مستويات السكر الطبيعية كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري بنسبة تزيد على النصف مقارنة بمن ظلّت مستوياتهم مرتفعة.



وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة نجمِه داووديَن: "النتائج تظهر أن عكس مسار ما قبل السكري ممكن بالفعل. الأشخاص الذين تمكنوا من تحسين مستويات الغلوكوز لديهم خفّضوا خطر الإصابة بالنوع الثاني بنسبة 51٪، وهو انخفاض كبير ومبشّر."



وأظهرت النتائج أيضًا أن الأثر الوقائي كان أقوى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة قلبية أيضية جيدة — أي أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي، ومستويات كولسترول متوازنة، ووزن صحي، ومحيط خصر مناسب، فغير المدخنين والأشخاص ذوو مؤشر كتلة الجسم السليم انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بنسبة تراوحت بين 80٪ و85٪.



وفي المقابل، تضاعف خطر الإصابة بالسكري لدى الذين ظلّوا في مرحلة ما قبل السكري حتى بعد أخذ العوامل العمرية والبدنية في الاعتبار.



وشدّدت د. داووديَن على أن هذه النتائج تمثل دعوة لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع ما قبل السكري، قائلة: "يجب ألا نعتبر ما قبل السكري مرحلة لا مفرّ منها نحو المرض، بل حالة يمكن عكسها. علينا أن نبدأ بمعالجتها كحالة قابلة للشفاء من خلال تصحيح مستوى السكر وإدارة نمط الحياة."

ودعت الباحثة إلى تحديث الإرشادات الطبية العالمية بحيث يصبح الهدف العلاجي للأطباء هو إعادة المريض إلى مستويات السكر الطبيعية، لا الاكتفاء بتأخير تطوّر المرض، مؤكدة أن الوقاية المبكرة هي مفتاح تجنّب السكري المزمن وتحسين جودة الحياة.