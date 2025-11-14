الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-11-14 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة جورجيا (University of Georgia) أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أو التقليدية أو يجمعون بينهما أكثر عرضة للإصابة بـالسكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل السكري مقارنة بغير المدخنين.
ووفقًا للبحث الذي اعتمد على بيانات أكثر من 1.2 مليون مشارك من نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية في الولايات المتحدة، فإن مستخدمي السجائر الإلكترونية فقط سجّلوا ارتفاعًا بنسبة 7٪ في خطر الإصابة بمقدمات السكري، فيما ارتفع الخطر بنسبة 15٪ لدى المدخنين التقليديين، ووصل إلى 28٪ لدى من يستخدمون النوعين معًا.
وأوضح الباحث الرئيسي سولاكشان نيوبان، من كلية العلوم الزراعية والبيئية بجامعة جورجيا، أن نتائج الدراسة "تكشف خطرًا خفيًا وراء ما يُروّج له باعتباره بديلًا آمنًا للسجائر التقليدية"، مضيفًا أن "السجائر الإلكترونية قد تضرّ بالصحة الأيضية للجسم، وليس الرئتين فقط".
وأشار الباحثون إلى أن التدخين الإلكتروني قد يضعف موقتًا وظيفة الإنسولين ويسهم في زيادة الوزن، وهما عاملان مرتبطان مباشرة بمقدمات السكري. ووفقًا للتقديرات، فإن نسبة 7٪ تعني قرابة 7,000 حالة إضافية من مقدمات السكري سنويًا في الولايات المتحدة.
كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد أو السمنة أكثر عرضة للإصابة، وكذلك الأفراد من أصول لاتينية أو إفريقية أو آسيوية، خصوصًا من يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
ولاحظ الباحثون أن الأنشطة البدنية المنتظمة تقلّل من هذا الخطر بنسبة تصل إلى 8٪، ما يجعلها وسيلة فعالة للتقليل من الآثار السلبية للتدخين.
وقال نيوبان إن "هذه النتائج تمثل تحذيرًا للصحة العامة، وتدعو إلى مراقبة انتشار التدخين الإلكتروني بين الشباب، لأنه قد يكون عاملًا جديدًا في ارتفاع معدلات السكري مستقبلًا".
ونُشرت الدراسة في مجلة AJPM Focus، بمشاركة الباحثين وويتشي فلوركوفسكي وتشاندرا ذاكال من جامعة جورجيا بالتعاون مع مؤسسة CDC.
المصدر
صحة وتغذية
خطيرة
السجائر
الإلكترونية
السكري...
إليكم
التفاصيل
التالي
أمل جديد للأطفال المعرضين للسكري... علاج فموي قد يغيّر مستقبل الوقاية من المرض
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:00
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
07:00
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"
صحة وتغذية
01:00
اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"
0
صحة وتغذية
06:49
ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ
صحة وتغذية
06:49
ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ
0
صحة وتغذية
2025-10-14
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-14
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:00
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
07:00
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
06:49
ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ
صحة وتغذية
06:49
ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ
0
صحة وتغذية
06:39
في اليوم العالمي للسكري... تحذير خاص للنساء: أعراض خفية تهدد صحتكن
صحة وتغذية
06:39
في اليوم العالمي للسكري... تحذير خاص للنساء: أعراض خفية تهدد صحتكن
0
صحة وتغذية
06:24
"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية
صحة وتغذية
06:24
"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-25
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-09-25
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
0
فنّ
2025-11-12
توقيف النجم العالمي "أكون" في جورجيا... والصورة تجتاح مواقع التواصل (صورة)
فنّ
2025-11-12
توقيف النجم العالمي "أكون" في جورجيا... والصورة تجتاح مواقع التواصل (صورة)
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
0
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
0
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
2
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
3
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
4
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
5
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
6
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
7
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
8
فنّ
10:02
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
فنّ
10:02
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More