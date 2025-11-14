الأخبار
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل

صحة وتغذية
2025-11-14 | 05:28
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة جورجيا (University of Georgia) أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أو التقليدية أو يجمعون بينهما أكثر عرضة للإصابة بـالسكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل السكري مقارنة بغير المدخنين.

ووفقًا للبحث الذي اعتمد على بيانات أكثر من 1.2 مليون مشارك من نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية في الولايات المتحدة، فإن مستخدمي السجائر الإلكترونية فقط سجّلوا ارتفاعًا بنسبة 7٪ في خطر الإصابة بمقدمات السكري، فيما ارتفع الخطر بنسبة 15٪ لدى المدخنين التقليديين، ووصل إلى 28٪ لدى من يستخدمون النوعين معًا.

وأوضح الباحث الرئيسي سولاكشان نيوبان، من كلية العلوم الزراعية والبيئية بجامعة جورجيا، أن نتائج الدراسة "تكشف خطرًا خفيًا وراء ما يُروّج له باعتباره بديلًا آمنًا للسجائر التقليدية"، مضيفًا أن "السجائر الإلكترونية قد تضرّ بالصحة الأيضية للجسم، وليس الرئتين فقط".

وأشار الباحثون إلى أن التدخين الإلكتروني قد يضعف موقتًا وظيفة الإنسولين ويسهم في زيادة الوزن، وهما عاملان مرتبطان مباشرة بمقدمات السكري. ووفقًا للتقديرات، فإن نسبة 7٪ تعني قرابة 7,000 حالة إضافية من مقدمات السكري سنويًا في الولايات المتحدة.

كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد أو السمنة أكثر عرضة للإصابة، وكذلك الأفراد من أصول لاتينية أو إفريقية أو آسيوية، خصوصًا من يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.

ولاحظ الباحثون أن الأنشطة البدنية المنتظمة تقلّل من هذا الخطر بنسبة تصل إلى 8٪، ما يجعلها وسيلة فعالة للتقليل من الآثار السلبية للتدخين.

وقال نيوبان إن "هذه النتائج تمثل تحذيرًا للصحة العامة، وتدعو إلى مراقبة انتشار التدخين الإلكتروني بين الشباب، لأنه قد يكون عاملًا جديدًا في ارتفاع معدلات السكري مستقبلًا".

ونُشرت الدراسة في مجلة AJPM Focus، بمشاركة الباحثين وويتشي فلوركوفسكي وتشاندرا ذاكال من جامعة جورجيا بالتعاون مع مؤسسة CDC.    
 

