الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمل جديد للأطفال المعرضين للسكري... علاج فموي قد يغيّر مستقبل الوقاية من المرض

صحة وتغذية
2025-11-14 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمل جديد للأطفال المعرضين للسكري... علاج فموي قد يغيّر مستقبل الوقاية من المرض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أمل جديد للأطفال المعرضين للسكري... علاج فموي قد يغيّر مستقبل الوقاية من المرض

في إنجاز طبي يُعد خطوة مهمة نحو الوقاية من السكري من النوع الأول، كشفت تجربة سريرية أوروبية واسعة تُعرف باسم "تجربة الإنسولين الفموي الأولية" (POInT) أن إعطاء جرعات يومية من الإنسولين عبر الفم للأطفال المعرّضين وراثيًا للإصابة يمكن أن يؤثر إيجابيًا على تطوّر المرض، رغم أن النتائج لم تُظهر حتى الآن منعًا كاملًا لتكوّن الأجسام المضادة التي تسبق المرض.

وقاد الدراسة باحثون من مركز هيلمهولتز في ميونيخ والجامعة التقنية في ميونيخ (TUM)، بالتعاون مع منصة GPPAD الدولية، وشملت أكثر من 1050 طفلًا من خمس دول أوروبية منذ عام 2017. ونُشرت النتائج مؤخرًا في مجلة The Lancet الطبية المرموقة.

وأوضح الباحثون أن تناول مسحوق الإنسولين فمويًا كان آمنًا ومتحمّلًا جيدًا من قِبل الأطفال المشاركين، لكنه لم يقلّل بشكل عام من تكوّن الأجسام المضادة لخلايا البنكرياس، وهي المؤشر المبكر لتطور السكري من النوع الأول.

ومع ذلك، كشفت التحليلات الثانوية أن العلاج أبطأ تطوّر المرض لدى بعض الأطفال، خصوصًا أولئك الذين يحملون أنواعًا جينية محددة من جين الإنسولين تزيد من خطر الإصابة بالسكري.

وقالت البروفيسورة أنيت-غابرييل تسيغلر، الباحثة الرئيسية ومديرة معهد أبحاث السكري في ميونيخ: "على الرغم من أن العلاج لم يمنع تكوّن الأجسام المضادة كما كنا نأمل، إلا أنه أظهر تأثيرًا إيجابيًا في تأخير تطور المرض، وفتح الباب أمام فكرة الوقاية المخصصة وراثيًا."

وأوضحت أن هذا الاكتشاف "يُغيّر الطريقة التي ننظر بها إلى العلاجات المناعية القائمة على المستضدات"، مؤكدة أن النتائج تدعم إمكانية تصميم استراتيجيات وقائية شخصية للأطفال المعرضين وراثيًا للإصابة.

وأشار البروفيسور إتسيو بونيفاسيو من مركز العلاجات التجديدية في جامعة دريسدن إلى أن الأطفال الذين يحملون النسخة الجينية عالية الخطورة لجين الإنسولين استفادوا من العلاج، بينما لوحظ لدى الأطفال ذوي النسخ الجينية الأخرى زيادة في تطور الأجسام المضادة، مما يبرز أهمية التوجه نحو الطب الوقائي الموجّه جينيًا.

ويستمر الباحثون في متابعة الأطفال المشاركين حتى بلوغهم سن الثانية عشرة لتقييم التأثيرات طويلة الأمد للعلاج، وجمع بيانات إضافية حول كيفية تأثير الإنسولين الفموي على الجهاز المناعي ومسار المرض.

المصدر

صحة وتغذية

للأطفال

المعرضين

للسكري...

يغيّر

مستقبل

الوقاية

المرض

LBCI التالي
"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
01:00

اليوم العالمي للسكري: دعوة عالمية للتوعية والوقاية من "المرض الصامت"

LBCI
صحة وتغذية
02:00

اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-09

اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!

LBCI
صحة وتغذية
07:00

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:00

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
06:49

ثورة في أبحاث السكري... العلماء يكتشفون 100 بروتين قد توقف المرض قبل أن يبدأ

LBCI
صحة وتغذية
06:39

في اليوم العالمي للسكري... تحذير خاص للنساء: أعراض خفية تهدد صحتكن

LBCI
صحة وتغذية
06:24

"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-25

ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
06:46

دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني

LBCI
فنّ
2025-11-12

توقيف النجم العالمي "أكون" في جورجيا... والصورة تجتاح مواقع التواصل (صورة)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04

مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:55

مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

LBCI
أخبار لبنان
06:46

دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني

LBCI
أخبار دولية
03:50

فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
فنّ
10:02

في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More