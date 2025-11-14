"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية

يحذّر الأطباء من أن ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري لم يعد مرتبطًا فقط بالوراثة أو تناول السكر، بل بأسلوب الحياة الحديث الذي يفرض عادات يومية مدمّرة للجسم والتمثيل الغذائي.وبحسب الدكتور أشوك كومار جينغان، مدير مركز السكري والغدة الدرقية والسمنة في مستشفى BLK Max، فإن السبب الحقيقي وراء ازدياد الحالات هو ما يُعرف بـ"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"، وتشمل:1. الخمول وقلة الحركة2. التوتر المزمن3. قلة النوم (أقل من 7 ساعات يوميًا)4. الإفراط في تناول الملح5. الإكثار من السكر6. التدخين7. شرب الكحولياتويؤكد الأطباء أن نمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس لفترات طويلة، تناول الوجبات السريعة، وقلة النشاط البدني يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب.لكن الخبر الجيد أن الوقاية ممكنة من خلال تغييرات بسيطة في الروتين اليومي، أبرزها:- البدء بالمشي صباحًا لمدة 30 دقيقة يوميًا لتحسين حساسية الإنسولين.- شرب الماء بانتظام (8 إلى 10 أكواب يوميًا) للحفاظ على توازن السكر في الدم.- تناول فطور صحي ومتوازن من الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات.- ممارسة التأمل أو اليوغا للتقليل من التوتر.- النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.- ممارسة الرياضة المنتظمة مثل السباحة أو ركوب الدراجة.- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية واستبدالها بخيارات طبيعية.ويضيف الخبراء أن الانتباه إلى الإشارات المبكرة مثل التعب المستمر، كثرة العطش أو التبول، والرغبة الشديدة في الحلويات، يساعد على اكتشاف الخلل مبكرًا قبل تحوّله إلى سكري مزمن.