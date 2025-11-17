الأخبار
اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي ينقذ أكثر من مليون شخص في الدول الأكثر فقرا

صحة وتغذية
2025-11-17 | 05:00
LBCI
اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي ينقذ أكثر من مليون شخص في الدول الأكثر فقرا
3min
اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي ينقذ أكثر من مليون شخص في الدول الأكثر فقرا

أعلن التحالف العالمي للقاحات "غافي" أن تعزيز حملات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في البلدان المنخفضة الدخل، سمح بتجنّب أكثر من مليون حالة وفاة بسبب سرطان عنق الرحم خلال السنوات الثلاث الفائتة.

وقال التحالف في بيان "تم تجنّب أكثر من مليون حالة وفاة بسرطان عنق الرحم، وأصبحت نحو 86 مليون فتاة صغيرة محميات من السبب الرئيسي لهذا السرطان، وذلك بفضل جهود متضافرة استمرت ثلاث سنوات بقيادة غافي والبلدان المنخفضة الدخل".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إعادة إطلاق برنامج "غافي" للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري عام 2023، لحماية ملايين الفتيات الصغيرات من السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، وبالتالي منع أكثر من مليون حالة وفاة.

وقالت سانيا نيشتار، رئيسة هذه المنظمة الدولية التي تعتمد على تمويل عام وخاص لتطعيم الأطفال في أفقر البلدان "بفضل الالتزام الاستثنائي من البلدان والشركاء والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، حققنا هذا الهدف في مرحلة أبكر من توقعاتنا".

وأكدت أن "هذا الجهد الجماعي يُسهم في إحراز تقدم عالمي كبير نحو القضاء على أحد أكثر الأمراض تسببا بالوفاة لدى النساء"، مشيرة إلى أنه حتى اليوم "تموت امرأة بسبب سرطان عنق الرحم كل دقيقتين".

ويؤثر هذا السرطان بشكل كبير على البلدان المنخفضة الدخل، لأنها غالبا ما تفتقر إلى خدمات الفحص ولا تُتاح فيها العلاجات بشكل عادل. عام 2022، مثّلت هذه البلدان 90% من حالات الوفاة بسرطان عنق الرحم البالغة 350 ألف حالة، وفق "غافي".

ويُعدّ اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وهو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، فعّال جدا، إذ يبلغ معدل الوفيات 17,4 لكل ألف طفل مُلقّح.
  
وذكرت "غافي" أنّ جهودها حالت دون تسجيل ما مجموعه 1,4 مليون حالة وفاة. ومع تجاوز عدد الدول التي ستُدخل اللقاح بدعم من "غافي" 50 بلدا بحلول نهاية عام 2025، سيصبح اللقاح متاحا في الدول التي تُمثّل مجتمعة 89% من حالات سرطان عنق الرحم في مختلف أنحاء العالم.

بفضل نجاحها في خفض تكاليف اللقاحات مع زيادة العرض من خلال ضمان كميات مطلوبة من الشركات المصنعة، حصل التحالف على التزامات منها بالاستثمار في اللقاحات، التي يتراوح سعرها حاليا في الدول التي يدعمها التحالف بين 2,90 و5,18 دولار للجرعة، مقارنة بمئة دولار أو أكثر في دول أخرى.

 المصدر: فرانس برس

صحة وتغذية

