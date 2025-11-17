الأخبار
اكتشاف سبب جديد ومفاجئ للخرف... يبدأ منذ الطفولة وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2025-11-17 | 06:06
مشاهدات عالية
2min
اكتشاف سبب جديد ومفاجئ للخرف... يبدأ منذ الطفولة وهذه التفاصيل

كشفت دراسة علمية دولية حديثة عن صلة مقلقة بين الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة وارتفاع خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة، مشيرة إلى أن آثار العزلة المبكرة قد تترك ندوبًا طويلة الأمد على صحة الدماغ.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شعروا بالوحدة في طفولتهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 41% للإصابة بالخرف بعد سن الخمسين، حتى لو لم يعانوا من الوحدة في حياتهم البالغة، ما يشير إلى أن التجارب العاطفية السلبية المبكرة قد تضرّ بالبنية العصبية للدماغ بشكل دائم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، فإن الشعور الذاتي بالوحدة – وليس مجرد غياب الأصدقاء – هو العامل الأكثر تأثيرًا، إذ رُبط بارتفاع خطر التدهور الإدراكي حتى لدى من كانت لديهم صداقات خلال الطفولة.

وشارك في البحث علماء من جامعات هارفارد وبوسطن في الولايات المتحدة، إلى جانب باحثين من الصين وأستراليا، حيث جرى تحليل بيانات أكثر من 13 ألف شخص بالغ تمت متابعتهم على مدى سبع سنوات.

وأشار الباحثون إلى أن الطفولة تمثل مرحلة حساسة في نمو الدماغ، والوحدة خلالها تُعد "عامل توتر مزمن" يطلق هرمونات ضارة تؤثر في مراكز الذاكرة والتفكير، إلى جانب حرمان الطفل من التفاعل الاجتماعي الضروري لبناء شبكات عصبية قوية.

وحذر الخبراء من أن الوحدة بين الأطفال باتت في تصاعد عالمي، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت دراسات أميركية أن أكثر من 70% من الفتيات بين 11 و13 عامًا يعانين من الشعور بالوحدة.

وشددت الدراسة على أن مكافحة العزلة الاجتماعية منذ الطفولة ليست مجرد قضية نفسية، بل ضرورة صحية لحماية الدماغ على المدى الطويل، داعية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والدعم العاطفي للأطفال لتجنب آثارٍ قد تمتد إلى الشيخوخة.

صحة وتغذية

ومفاجئ

للخرف...

الطفولة

التفاصيل

